4 razones por las que José Caballero merece quedarse como el campocorto de Yankees cuando regrese Anthony Volpe

Anthony Volpe entró en la recta final de su asignación de rehabilitación en ligas menores y en MLB se da por sentado que esta misma semana estará de regreso a la alineación de los New York Yankees.

Hasta hace un par de semanas el panorama estaba muy claro, y una vez que Volpe estuviera listo para volver, José Caballero regresaría a la banca. Pero el panameño ha tenido un gran primer mes de temporada y ahora el manager Aaron Boone no tiene tan clara la decisión de lo que pasará con el campocorto.

“Cabbie está ahí hoy. Está jugando a un nivel realmente alto. Obviamente, también tenemos muy buena opinión de Anthony. Pero esas son respuestas para otro día. En resumidas cuentas, Josie se ha ganado muchas oportunidades y ha estado justo en medio de que ganáramos muchos partidos”, dijo Boone este fin de semana en Houston. Caballero, de 29 años de edad, está dejando argumentos para quedarse como torpedero aunque regrese Volpe.

1. Impacto ofensivo

Caballero está dejando buenos números, tiene ocho imparables en los últimos cinco partidos y su línea de esta temporada es de .271/.314/.417 con OPS de .730, tres jonrones, cinco dobles y 11 carreras impulsadas. Pero más allá de las estadísticas, su impacto en la alineación de Aaron Boone se ha visto con sus batazos en momentos oportunos, algo que le ha hecho falta al poderoso lineup neoyorquino en otras ocasiones.

2. Ha mostrado una defensa solvente

New York Yankees ha visto a José Caballero jugar con mucha seguridad en el campocorto | Brad Penner-Imagn Images

Con José Caballero en el campocorto, los Yankees tienen seguridad en la defensa. No se trata de sus jugadas espectaculares, sino sobre todo en que es confiable, porque se muestra sólido en la rutina. Es líder en asistencias entre los torpederos de la Liga Americana con 83, suma 25 putouts, 13 dobleplays y ha cometido tres errores en 27 partidos para dejar promedio de fildeo de .973. Y sí, también es un defensor versátil que puede cubrir la segunda base, la antesala y hasta el jardín izquierdo.

3. Es agresivo en las bases

El panameño no sólo ha estado bateando con consistencia, sino que aporta un elemento del que el lineup de Aaron Boone había estado carente: velocidad y agresividad en las bases. Ahora mismo, Caballero es líder en bases robadas en la Liga Americana con 11 y se llevó el campeonato de ese departamento en 2025 con 49. Es una característica valiosa, incluso para una alineación basada en el poder.

4. Las dudas con Anthony Volpe

Anthony Volpe ganó un Guante de Oro en su año de novato, pero luego de eso ha sido irregular tanto en la defensa del campocorto como en la ofensiva. En 2025 tuvo topes personales en dobles (32) y carreras impulsadas (72), pero sus 19 vuelacercas y promedios de .212/.272/.391 con OPS de .663 fueron inferiores a los conseguidos en temporadas anteriores. Además, defensivamente tuvo la mayor cantidad de errores entre los torpederos de la Liga Americana con 19. Los Yankees tienen grandes aspiraciones este año y se quedarán con quien les ofrezca mayores garantías.

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