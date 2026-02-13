4 razones por las que Yankees deben firmar a Nick Castellanos para 2026

Los Philadelphia Phillies sorprendieron a las Grandes Ligas el jueves al dejar libre a Nick Castellanos, un dos veces All Star en este lustro y quien posee una media de 20 jonrones y 88 empujadas en las recientes tres campañas. De esa forma, el veterano jardinero se coloca al alcance de cualquier organización, incluyendo unos New York Yankees que tuvieron problemas de productividad en buena parte del 2025.

Es que la novena que dirige Aaron Boone dependió en demasía de la prestación del triple MVP de la Americana, Aaron Judge, mientras que el resto de los maderos se apagaron por completo en los playoffs, originando la duda sobre si dicho lineup está capacitado para ayudar a la franquicia a ganar su primera Serie Mundial desde 2009.

De ese modo, no tendría que descartarse que la gerencia del Bronx ponga sus ojos en un Castellanos cuya relación con Philadelphia se había desplomado en los meses anteriores, originando la ruptura de un contrato que le restaba un año y 20 millones de dólares en salario.

Por ende, hay al menos cuatro razones que justificarían que el alto ejecutivo de los mulos, Brian Cashman, le otorgue una oportunidad al ganador del Bate de Plata en 2021, al margen de que la misma no debería significar más de dos ejercicios de acuerdo laboral.

1. Sólida ofensiva

Aunque los Bombarderos terminaron primeros en jonrones, empujadas, slugging y OPS en todo MLB durante la temporada regular 2025, siendo terceros en OBP, dicha clasificación básicamente se debió a la presencia del capitán Judge.



De resto y al margen de picos de rendimiento de Jazz Chisholm Jr., Cody Bellinger y Trent Grisham, el ataque del manager Boone lidió con problemas en muchos meses del calendario, por lo que un bate como el de Castellanos, de .272 puntos de por vida en 13 zafras, nunca puede caer mal.

2. Experiencia probada en postemporada

Pese a eliminar a los Boston Red Sox en la Serie de Comodín, los Yankees, salvó El Juez, nuevamente, lucieron silenciados en la pasada postemporada, motivo por el cual contar con un toletero de siete cuadrangulares y 21 remolques en 43 encuentros de experiencia en las distintas fases de octubre, quizás ayude en las etapas decisivas del 2026.



De hecho, quien debutara en las mayores con Detroit Tigers, previo a destacar en Cincinnati Reds, cosechó cuatro vuelacercas con .467 de average y .529 en porcentaje de embasado durante una famosa Serie Divisional en 2023 en la que los Phillies sorprendieron a los entonces favoritos Atlanta Braves.

3. Giancarlo Stanton

Giancarlo Stanton ha tenido muchos problemas físicos en los años recientes | Nick Turchiaro-Imagn Images

Aunado a ser un solvente righfielder, rol que no cumpliría en el Bronx debido a la presencia de Aaron Judge, Castellanos está capacitado para cubrir la pradera izquierda si el versátil Cody Bellinger ocupa otra posición o posee molestias físicas.



Pero en caso de que los tres teóricos jardineros titulares (incluyendo Grisham en el centro) luzcan a tope, el ahora ex miembro de Philadelphia sería fuerte candidato a pelearle la plaza de designado a un Giancarlo Stanton muy aquejado de lesiones en las recientes zafras y cuyos 79 millones de dólares pendientes de cobrar hasta 2028 pueden empujar a Cashman a intentar cambiarlo de equipo o rescindirle el contrato.

4. 33 años de edad

Tomando en cuenta que a Jasson Domínguez sele hará difícil explotar en el Yankee Stadium, además de los citados inconvenientes con Stanton, los 33 años de edad de Nick Castellanos invitan a pensar en que todavía le quedan dos o tres temporadas productivas; así que adquirirlo, siempre a la baja (un curso y $13.000.000 o dos y $20.000.000), debería ser un negocio rentable para la plana mayor neoyorquina.



De concretarse el hipotético movimiento, los mulos potenciarían el lineup con un pelotero capaz de aportar en distintas funciones y dar profundidad en medio de un 2026 que se prevé largo.

