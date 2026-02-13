5 agentes libres de calidad que aún pueden firmar los Yankees en 2026

Los New York Yankees todavía pueden obtener jugadores valiosos en el mercado de agentes libres, previo a la temporada 2026 de la MLB. Aunque los campos de entrenamiento ya han iniciado con la llegada de lanzadores y receptores, todavía hay oportunidades que no se pueden desaprovechar.

Los Yankees no han sido un equipo con grandes adiciones para la temporada 2026, pero igual mantienen un núcleo de peloteros consolidados, con los que buscarán ganar en la apretada división Este de la Liga Americana, que para este año tiene a los Boston Red Sox como el equipo que mejor se reforzó.

Los Toronto Blue Jays seguirán peleando, después de no poder obtener el título en la Serie Mundial pasada, tras caer en la Serie Mundial en un séptimo partido frente a Los Angeles Dodgers.

Sumar a un infielder para darle profundidad al cuadro interior y conseguir un jardinero suplente que pueda respaldar el banco del manager Aaron Boone debe ser el objetivo de la gerencia de Brian Cashman en los próximos días.

A continuación, te contamos sobre cuatro agentes libres que le vendrían bien a los Yankees.

1. Nick Castellanos

Los Philadelphia Phillies dejaron libre a Nick Castellanos, pese a todavía adeudarle 20 millones de dólares en salario. El jugador de 33 años de edad iba a estar en la quinta temporada de su contrato por $100 millones. El veterano bateó para .250 con 17 jonrones y 72 carreras impulsadas en 147 juegos el año pasado. Su relación con Rob Thomson, manager de los Phillies, tuvo un momento complicado, después de que el jugador hiciera un "comentario inapropiado", según dijo el dirigente, después de ser cambiado en un partido. En los Phillies ya tienen su sustituto en Adolis García, mientras que su bate y su experiencia pueden ser fundamentales para un equipo como el de los Yankees.

2. Michael Conforto

Conforto sigue como agente libre y hay equipos interesados en darle una nueva oportunidad. El jugador fue borrado del plan de Dave Roberts en los Dodgers el año pasado, después de ser pieza fundamental del equipo californiano en anteriores ocasiones. Bateó para .199 con 12 jonrones y 36 carreras impulsadas en 2025. Ahora como agente libre puede ser considerado como cuarto jardinero de los Yankees. Tiene experiencia de 10 años en las Grandes Ligas y es un bate oportuno que puede ayudar al manager Aaron Boone.

3. Zac Gallen

Los Yankees tienen cierta incertidumbre con respecto a su rotación, ya que no tendrán a dos de sus mejores brazos en el inicio de la temporada, como lo son Gerrit Cole y Clarke Schmidt. Tener respaldo para el cuerpo de iniciadores siempre deja con tranquilidad a los managers y, en ese sentido, Zac Gallen entra en la ecuación. El veterano sigue como agente libre y es una opción para sumarse al club del Bronx. Dejó efectividad de 4.83 en 192.0 entradas con 175 ponches y 66 boletos en 2025 con los Diamondbacks.

4. Luis Rengifo

El venezolano culminó su exitosa etapa con Los Angeles Angeles y puede ser un pelotero ideal para sumarse al equipo de Nueva York. Tiene la capacidad de jugar casi todas las posiciones del cuadro interior y además cuenta con un bate oportuno. Aunque las lesiones le han afectado en los dos últimos años, de estar recuperado sería de gran ayuda para el manager Boone. El año pasado bateó para .238 con 9 jonrones y 43 carreras remolcadas con los Angels.

5. Frankie Montas

Frankie Montas tuvo una breve actuación con los Mets en 2025 | Vincent Carchietta-Imagn Images

Frankie Montas estuvo temporada y media con los New York Yankees y podría volver a la organización. Su brazo dejó una efectividad de 6.28 el año pasado, en apenas 38.2 entradas el año pasado con los Mets. Aunque las lesiones le han afectado, si mantiene la velocidad de su recta puede ayudar a los Yankees y ahora con un menor valor en el mercado. Sería una opción económica para sumar un abridor de respaldo para el equipo.

