5 agentes libres que pueden firmar los Dodgers para la temporada de 2026

Los fanáticos del beisbol se siguen preguntando cuál será el próximo paso de Los Angeles Dodgers, siendo el equipo que mejor se ha reforzado para la campaña 2026 de la MLB y con la nómina más costosa de todas las Grandes Ligas.

Nuevamente, el conjunto dirigido por Dave Roberts se llevó al mejor agente libre disponible, después de llegar a un acuerdo con Kyle Tucker por 4 años y 240 millones de dólares. El jardinero tenía varias ofertas sobre la mesa, pero no encontró una mejor que la de unirse al actual campeón de la liga y al máximo favorito para repetir este año.

Aunque el plantel de los Dodgers luce bastante completo, siempre hay espacio para más, en una billetera que parece infinita. A pocas semanas de iniciar los campos de entrenamiento, todavía hay agentes libres que lucen apetecibles para el conjunto californiano.

A continuación, cinco agentes libres que podrían firmar con los Dodgers en los próximos días.

1. Kike Hernández

Hernández fue clave en la postemporada para los Dodgers | Ronald Martinez/GettyImages

El jardinero boricua fue clave para que los Dodgers consiguieran el título en la campaña pasada. Hernández se sometió a una cirugía en el codo izquierdo que le había causado problemas durante gran parte de la temporada del 2025, pero todo indica que estará listo para el inicio de la temporada. Hasta ahora, no ha firmado y se dice que a pesar de que ha tenido ofertas, espera el llamado de los californianos. Terminó la ronda regular con .203 de promedio, 10 jonrones y 35 impulsadas, pero su rendimiento mejoró en la postemporada, sobre todo por jugadas claves a la defensiva.

2. Luis Arráez

Arráez no ha generado mucho interés en el mercado | Michael Reaves/GettyImages

Arráez tan solo se tendría que mudar de su residencia en San Diego para llegar a Los Angeles. El venezolano, tres veces campeón bate de la MLB, sigue en la agencia libre. A pesar de su alta capacidad para conectar indiscutibles, su valor en el mercado ha bajado, debido a que es un bateador que no conecta muchos extrabases. Sería ideal sumarlo al equipo, ya que le daría estabilidad a la parte alta del lineup, con su bate privilegiado. Aunque no es un buen jugador defensivo, con su ofensiva se las arreglaría para conseguir un puesto en el lineup de Dave Roberts.

3. Eugenio Suárez

Suárez terminó la temporada con los Mariners | Steph Chambers/GettyImages

El poderoso antesalista venezolano es una de las piezas más interesantes que quedan en el mercado de agentes libres. Aunque Max Muncy ha sido el tercera base titular del equipo en los últimos años, lo cierto es que no viene de una buena temporada. En cambio, Suárez, que jugó con Arizona y Seattle en la pasada campaña, despachó 49 jonrones con 118 carreras remolcadas en la pasada temporada.

4. Rafael Montero

Montero terminó la campaña con los Detroit Tigers | Alika Jenner/GettyImages

El dominicano sigue en la agencia libre y es un brazo poderoso, que puede sumarse al bullpen. Viene de actuar con tres equipos en 2025, con su actuación con Houston, Detroit y Atlanta. Dejó 4.48 de efectividad en 60.0 episodios lanzados. Tiene 11 años de experiencia en la MLB y puede ser un relevista del sexto, séptimo u octavo episodio. Todavía su recta está por encima de las 97 millas por hora, así que puede hacer el trabajo.

5. Wilmer Flores

Flores viene de remolcar 71 carreras con los Giants | Lachlan Cunningham/GettyImages

El venezolano sigue en la agencia libre y si el acuerdo no se da con Kike Hernández, el infielder, que puede jugar en todas las posiciones del cuadro, sería un utility de lujo para el conjunto de Los Angeles. Conectó 16 jonrones con 71 carreras impulsadas y .241 de promedio en la temporada pasada con los San Francisco Giants. Tiene experiencia de 13 años en Grandes Ligas y es un bate probado en la Liga Nacional.

