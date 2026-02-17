5 cambios realistas que pueden hacer los Yankees entregando a Jasson Domínguez

El futuro de Jasson Domínguez dentro de los New York Yankees parece cada vez más incierto. Con la llegada de nuevas piezas al roster y el regreso de jugadores clave, el joven jardinero, que hace no tanto era considerado una de las grandes promesas de la organización, podría haber pasado de ser un proyecto central a convertirse en una posible moneda de cambio.

Efectivamente, la situación actual del equipo neoyorquino explica parte del contexto. La presencia de Cody Bellinger y Trent Grisham en los jardines, sin incluir al capitán y luminaria, Aaron Judge, junto con el regreso saludable de Giancarlo Stanton, ha reducido considerablemente el espacio disponible; por consiguiente, todo apunta a que el dominicano comenzará la zafra en Triple-A, decisión que, aunque razonable por su edad, resulta llamativa teniendo en cuenta su experiencia previa en MLB.

Es que El Marciano ha disputado más de un centenar de encuentros en la elitista competición, pero su evolución no ha sido tan rápida como se esperaba, a raíz de las dudas defensivas y sus dificultades para conectar la bola ante lanzadores zurdos, argumentos que limitan su uso diario.

De ese modo, hay cinco equipos que podrían aparecer como destinos potenciales si los Yankees deciden explorar un canje y salir de quien fue considerado el principal prospecto de la franquicia hasta el 2025 .

5. Jasson Domínguez a Pittsburgh Pirates

Thomas Harrington podría arribar a los Yankees en el eventual canje de Jasson Domínguez | Ron Chenoy-Imagn Images

Para Pittsburgh adquirir a Domínguez representaría una apuesta de bajo riesgo y alta ganancia. Los bucaneros cuentan actualmente con opciones establecidas en las praderas, lo que dificultaría un rol inmediato para el quisqueyano, pero dicho factor permitiría trabajar su desarrollo sin presión excesiva.



Desde la perspectiva de los neoyorquinos un acuerdo con los de Pennsylvania se centraría en reforzar el pitcheo, ya que aunque también enviarían al relevista Jake Bird, conseguirían un brazo joven como Thomas Harrington que aportaría profundidad a una rotación castigada por las lesiones, mientras que Carmen Mlodzinski se convertiría en una pieza útil para el bullpen gracias a su versatilidad.

4. Jasson Domínguez a Cincinnati Reds

Cincinnati aparece entre los destino lógico debido a su abundancia de lanzadores, pues el nombre de Brady Singer encajaría bien en las necesidades a día de hoy de la novena del Bronx, al tiempo que el prospecto Tyler Callihan daría opciones ofensivas y defensivas a medio plazo al manager Aaron Boone.



Claro que, el tradicional elenco de Ohio encontraría sentido en el movimiento a raíz del potencial en ataque del Marciano, quien sigue siendo un pelotero con herramientas de estrella y capacitado para ser la cara de la entidad junto a su paisano Elly De La Cruz.

3. Jasson Domínguez a Philadelphia Fillies

El infielder panameño podría arribar a los Yankees | Bill Streicher-Imagn Images

El conjunto cuáquero representa una opción más arriesgada, pero con un encaje deportivo evidente. En la Ciudad de la Fraternidad necesitan producción ofensiva adicional detrás de figuras del calibre de Bryce Harper y Kyle Schwarber, por lo que se abriría la puerta a que Domínguez tuviera oportunidades desde el inicio.



Eso sí, el periodista Christopher Kline reveló que los Yankees deberían incluir en la posible transacción al antiguo Novato del Año, el abridor Luis Gil, en vías de adquirir de retornos al infielder panameño Edmundo Sosa, un recurso muy útil para tapar varios huecos, igual que al relevista Orion Kerkering, llamado a ser cerrador en poco tiempo en las mayores.

2. Jasson Domínguez a St. Louis Cardinals

Los pájaros rojos atraviesan un momento de transición y necesitan obtener nuevas fuentes de producción ofensiva; en consecuencia, apostar por el todavía cañonero de los Bombarderos resultaría un movimiento estratégico.



De ese modo, New York enviaría al patrullero de 23 años y al receptor JC Escarra, mientras que St. Louis cedería los derechos de los abridores Andre Pallante y la promesa Tekoah Roby, más el catcher Yohel Pozo, lo que supondría seguir alimentando las granjas de la afamada organización.

1. Jasson Domínguez a Toronto Blue Jay

Un canje entre escuadras de la misma división siempre genera dudas; sin embargo, los últimos campeones de la Liga Americana quizás luczan en una posición interesante para realizar la apuesta. Es que los canadienses cuentan con un sistema de desarrollo ofensivo muy valorado, así que estarían encantados de trabajar con un elemento de las características de Domínguez.



Asimismo, la posible futura salida de George Springer abriría espacio en la alineación, a la vez que Domínguez se adaptaría gradualmente al equipo. Por su parte, los Yankees recibirían talento joven para su pitcheo con Jake Bloss, aunado a Josh Kasevich, campocorto defensivamente sólido y con buena capacidad de contacto ofensivo.

