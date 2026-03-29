Los 5 equipos con los mejores jardineros de la MLB en 2026

En diversos momentos de la temporada de MLB los análisis sobre los equipos están normalmente orientados a evaluar el lineup ofensivo y los cuerpos de pitcheo de cada escuadra.

Pero a veces, actuaciones como la que tuvieron los jardineros de los New York Mets en el Opening Day de la campaña de 2026 nos recuerdan que hay muchos aspectos del béisbol que estamos dejando de lado.

El calendario regular apenas está empezando y queda mucho camino qué recorrer en una temporada en la que pueden surgir infinidad de circunstancias. Pero al menos en el inicio de la acción, hay varios elementos que nos permiten hacer categorizaciones.

Basado en proyecciones de WAR, que pone atención a aspectos ofensivos y defensivos, estas son las cinco escuadras de Grandes Ligas con los mejores grupos de outfielders.

5. Boston Red Sox

Boston Red Sox tiene a Roman Anthony, Wilyer Abreu y Jarren Duran en el outfield | Denis Poroy-Imagn Images

En Boston apostaron por darle protagonismo a la sangre joven en los jardines y está dando resultados. Las grandes figuras son Roman Anthony (jardinero izquierdo, 21 años de edad), Jarren Duran y Wilyer Abreu (dos veces ganador del Guante de Oro en el jardín derecho), pero tienen tanta profundidad que Alex Cora tiene a Duran como bateador designado, Ceddanne Rafaela en el centro haciendo un gran trabajo y ha dejado al japonés Masataka Yoshida en el banco. Anthony no ha dejado de batear desde que fue promovido a las mayores, la velocidad de Duran desestabiliza a los rivales y Abreu es más que un buen defensor y también produce con el madero.

4. Seattle Mariners

El outfield de Seattle Mariners está liderado por Julio Rodríguez | Dan Hamilton-Imagn Images

Cualquier outfield que tenga al dominicano Julio Rodríguez tiene que estar bien proyectado. De acuerdo con los expertos, el equipo del manager Dan Wilson tiene “probablemente el jardín más atlético”. Rodríguez ya fue 30-30 dos veces en sus primeras cuatro campañas, en las que ha ganado dos Bates de Plata y está flanqueado por el veterano Randy Arozarena y Luke Railey, que con su buen comienzo ofensivo tiene relegado al banco a Víctor Robles. Si J-Rod puede ser consistente, mejorarán en este ranking.

3. Los Angeles Dodgers

Los Angeles Dodgers sumaron a Kyle Tucker al outfield | Mark J. Rebilas-Imagn Images

El cuerpo de abridores de Los Angeles no es el único departamento que ha tenido una alta rotación de jugadores. También el outfield ha visto pasar una gran cantidad de nombres e incluso enviaron a Mookie Betts al campocorto. Pero este año, con la firma de Kyle Tucker para acompañar a Teoscar Hernández y Andy Pages, podrían tener más estabilidad. Ya era muy ofensivo, pero con Tucker sumaron una pieza importante, un ganador del Guante de Oro y Bate de Plata que además puede robar bases. La clave estará en que Pages mantenga su desarrollo y pueda ganarse sus galones de estrella en el jardín central.

2. New York Mets

New York Mets juntó a Juan Soto, Carson Benge y Luis Robert Jr. en los jardines | Brad Penner-Imagn Images

Una de las consecuencias de la eliminación de 2025 fue la reestructuración del outfield de los Mets. Salió Brandon Nimmo, Juan Soto se mudó del bosque derecho a la izquierda para abrirle paso al novato Carson Benge y tomaron el riesgo de adquirir en un cambio al cubano Luis Robert Jr., un jugador de 5 herramientas y ganador del Guante de Oro y el Bate de Plata al que las lesiones le han impedido mostrar todo su talento. Tiene poder y buena defensa y lo que mostraron en la serie inaugural emociona a analistas y seguidores. No hay dudas con Soto (aunque la defensa no es su mejor arma), que viene de dos años seguidos de 40 jonrones, pero la salud de Robert y la juventud de Benge invitan a la prudencia.

1. New York Yankees

El grupo de jardineros de New York Yankee outfielders puede ser el mejor de MLB | Vincent Carchietta-Imagn Images

Tener en el jardín derecho al tres veces ganador del MVP de la Liga Americana parecería aval suficiente, pero los Yankees tienen a jugadores de élite junto a Aaron Judge en los jardines. Se aseguraron de retener a Trent Grisham, un ganador de dos Guantes de Oro que tuvo en 2025 una explosión ofensiva que le dio la titularidad en el bosque central, y también la de Cody Bellinger; un bateador zurdo que tiene un MVP, dos Bates de Plata, un Guante de Oro y un anillo de Serie Mundial en su currículum, y que se adaptó muy bien al Yankee Stadium. En el Bronx parecen tenerlo todo para encabezar este ranking.

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