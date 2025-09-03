5 equipos que pueden ofrecerle un contrato multianual millonario a Gleyber Torres en 2026

Gleyber Torres tomó una decisión arriesgada en la agencia libre de MLB. No venía de su mejor temporada, los New York Yankees no le hicieron ofertas para que se quedara y rechazó propuestas de varios equipos que lo querían por un par de años.

"Sólo buscaba un contrato de un año porque creo mucho en mí mismo”, dijo Torres cuando los Detroit Tigers lo presentaron como parte de la escuadra. “Siempre apuesto por mí mismo. Intenté encontrar el lugar adecuado para jugar un año, y tuve algunas oportunidades con otros equipos, pero busco un equipo joven, especialmente Detroit".

Con los números que está dejando en esta campaña y su buen desempeño defensivo, el venezolano tendrá una nueva oportunidad de buscar su acuerdo multianual en el próximo invierno (Spotrac le proyecta un pacto de 3 zafras y $21 millones) y desde ahorita se pueden vislumbrar algunos posibles destinos.

1. Detroit Tigers

La llegada de Torres a Detroit le ha favorecido desde muchos puntos de vista, pues ha mejorado notoriamente su defensa de la segunda base y apunta a tener su mejor zafra ofensiva. En el equipo están contentos con él y no sería extraño ver a los bengalíes en primera fila para negociar con el venezolano su permanencia en la escuadra que dirige el mánager A.J. Hinch. Asimismo, el compromiso que generará su contrato no sería un problema para las finanzas de los Tigres.

2. Seattle Mariners

A los Marineros se les ha mencionado como un posible destino para Torres desde hace un tiempo y se pensó que irían tras él en la agencia libre del pasado invierno. La segunda base todavía podría estar reservada para el venezolano, del que esperan un aporte con el madero que ayude a engranar la ofensiva liderada por Julio Rodríguez. Esta sigue siendo la gran carencia de Seattle y el caraqueño podría ser una solución, sobre todo porque no implica un desembolso extraordinario.

3. Atlanta Braves

Ozzie Albies llegó a su último año garantizado de contrato y aunque está mostrando buenos números defensivos, empiezan a correr rumores de que Atlanta podría rechazar su opción de club para 2026 y dejarlo partir. En el escenario hipotético de que esa sea la decisión del gerente Alex Anthopoulos, Torres puede convertirse en un objetivo para los Bravos. No sólo porque puede hacer el trabajo en la segunda base sino porque puede ser una pieza clave en la alineación ofensiva.

4. Washington Nationals

A los Nacionales se les mencionó como uno de los equipos que pretendían a Torres en el mercado del pasado invierno. Ahora mismo es difícil vislumbrar el plan de la organización para la temporada de 2026 porque despidieron al manager y al gerente, pero pueden mantener al infielder como un objetivo. Y si el venezolano sigue en busca de una escuadra llena de juventud y con solvencia económica, puede ver a Washington como un posible destino aunque no parezca ser un equipo contendor en el corto plazo.

5. Los Angeles Angels

Entre los reportes de las Grandes Ligas se llegó a decir que Gleyber Torres llegó a rechazar una oferta de los Angelinos, que le propusieron un acuerdo de dos temporadas en el mercado de invierno. En Anaheim siguen sin conseguir la fórmula ganadora y es pronto para predecir cuál será su estrategia para el receso de temporada, pero bien podrían mantener al venezolano en su lista de deseos y tienen músculo financiero para tentarlo (y a una leyenda como Mike Trout).