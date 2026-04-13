5 estrellas de la MLB que han decepcionado en el inicio de la temporada de 2026

El arranque de la temporada 2026 de MLB viene dejando una sensación poco habitual: varias de las principales estrellas de la contienda no han logrado responder a las expectativas generadas en el Spring Training.

Efectivamente, si bien el calendario regular aún marca sus primeras semanas, el rendimiento de ciertos cañoneros de peso ya genera preocupación entre aficionados y analistas, considerando que algunos de estos parecían llamados a pelear por distinciones individuales.

Por ende, se repasarán cinco casos de luminarias de Grandes Ligas que ilustran un inicio irregular, e incluso negativo, e invita a reflexionar sobre si se trata de simples baches, o son señales de alerta con miras al resto de la zafra.

5. Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves

Ronald Acuña Jr. está llamado a pelear por otro MVP en MLB | Dale Zanine-Imagn Images

Aunque el triple Más Valioso de la Americana, Aaron Judge, pudiera estar en esta parte del listado, sus cuatro jonrones y nueve empujadas lo salvan del precipicio, de momento. En cambio, al jardinero venezolano no le vale su .333 de OBP, que en términos generales no es negativo, ya que para un talento generacional que también ha ganado el MVP (2023), ligar .242 con apenas un vuelacerca y cinco producidas resulta insuficiente. Claro está, el factor de que Atlanta lidera la siempre competitiva División de la Nacional reduce la urgencia del despertar del cinco veces All Star, al margen de que, evidentemente, necesita comenzar a rendir a un nivel habitual.

4. Cal Raleigh | Seattle Mariners

Los Mariners necesitan que Cal Raleigh empiece a producir como en el 2025 de MLB | Joe Nicholson-Imagn Images

Luego de un 2025 histórico con 60 cuadrangulares, récord de temporada para un catcher, junto a 125 impulsadas, dígitos que lo llevaron a ser segundo en la carrera al MVP del joven circuito, Raleigh atraviesa un bajón significativo en 2026. Es que su promedio de .133 y OBP de .232, pese a reunir dos jonrones, reflejan un desplome ofensivo inesperado. Sin dudas, semejante letargo va de la mano al inicio negativo de los Mariners.

3. Fernando Tatís Jr. | San Diego Padres

Considerado uno de los estelares rostros jóvenes de MLB, Tatís Jr. tampoco ha arrancado con fuerza el ejercicio. Su .242 con el madero y .319 en porcentaje de embasado, sin vuelacercas (seis remolques), lucen lejos de lo esperado. De todas formas, el panorama colectivo suaviza las críticas, debido a que San Diego compite de tú a tú con Los Angeles Dodgers, amplios favoritos, en el Oeste del viejo circuito, así que ahora mismo dicha irregularidad pasa algo desapercibida; además, tarde o temprano las herramientas del quisqueyano deberán hacerse notar.

2. Pete Alonso | Baltimore Orioles

Erigirse en el segundo máximo jonronero de las mayores (265) desde su estreno, en 2019, hacía creer que el Oso Polar empezaría a todo tren su nueva aventura, en el Oriole Park at Camden Yards, estadio para bateadores, tras firmar un contrato por 5 años y 155 millones de dólares con Baltimore, el cual le obligó a dejar a su equipo de siempre, New York Mets. No obstante, el fornido inicialista está quedando a deber, dado que que sólo cosecha .190 con .288 en porcentaje de embasado, un cuadrangular y cinco empujadas en 58 turnos; prestaciones que deben empezar a mejorar pronto.

1. Julio Rodríguez | Seattle Mariners

Llamado a competir por el MVP en el corto plazo, el jardinero dominicano ha tenido un inicio francamente preocupante; quizás como ningún otra luminaria de Grandes Ligas. Su línea ofensiva, de .194 con el madero y .286 de OBP, acompañada de apenas un batazo de cuatro bases y cinco empujadas, lo colocan arriba en este escalafón, siendo otra de las razones por las que Seattle tampoco avala el favoritismo.

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