5 firmas o cambios que pueden hacer los Yankees para destronar a los Dodgers en 2026

El receso de temporada de los New York Yankees ha sido mucho menos intenso de lo que sus aficionados hubiesen querido.

Falta poco para que se abran los campos de entrenamiento de primavera y de momento el único gran movimiento que hizo el conjunto del Bronx en el mercado de MLB es la firma de Cody Bellinger en la agencia libre. Por eso la gerencia ha recibido críticas.

“No es el mismo roster”, dijo el gerente Brian Cashman al portal de MLB esta semana. “No comparto la idea de que estemos repitiendo con el mismo equipo. No tenemos miedo de apostar por el talento y la calidad del grupo de jugadores que tenemos. Creo que hemos sido consistentes con eso durante todo el invierno. He estado dispuesto a desafiar a cualquiera que diga que no tenemos un equipo con calibre de campeón”.

Los analistas de Grandes Ligas sostienen que los Yankees tendrán que sumar otras piezas si realmente quieren acabar con su sequía de títulos en la Serie Mundial y poner freno a la marcha triunfal de Los Angeles Dodgers. Estos son algunos jugadores que pueden considerar.

1. Tarik Skubal

Los Yankees necesitan negociar con Detroit Tigers por Tarik Skubal | Stephen Brashear-Imagn Images

Tener a Tarik Skubal en la rotación es un sueño para cualquier equipo con aspiraciones de competir. Sobre todo para los Yankees, que comenzarán la temporada con tres de sus abridores en la lista de lesionados. El obstáculo está en el alto precio que Detroit espera por el zurdo de 29 años de edad, que es dos veces ganador del Cy Young, triple coronado, All Star y entrará a su último año antes de la agencia libre. Pero si quieren llegar lejos en los playoffs, tendrán que pagarlo.

2. Framber Valdez

La experiencia de Framber Valdez en playoffs podría ser clave para los Yankees | Dale Zanine-Imagn Images

A muchos les extraña que un abridor como Framber Valdez siga disponible en el mercado pero esa puede ser una buena noticia para los Yankees, que están tan necesitados de brazos para su lastimada rotación. Sobre todo si no quieren pagar el alto precio que implica el cambio por Skubal. El zurdo dominicano puede ser una buena opción para los del Bronx, no sólo porque ha lanzado al menos 175.0 innings en cada una de las últimas cuatro campañas , sino por su experiencia en playoffs.

3. Sandy Alcántara

Sandy Alcántara ha sido un objetivo para los Yankees hace tiempo | Sam Navarro-Imagn Images

Desde que el derecho dominicano regresó de su cirugía Tommy John –por la cual se perdió todo el 2024- se le ha mencionado como un potencial objetivo para los Yankees. En Miami ya hay apertura para negociar un cambio que lo involucre y podríamos ver salir a Sandy Alcántara de los Marlins en cualquier momento de la temporada. Sobre todo si consigue volver al nivel que lo hizo ganador de un Cy Young en 2022.

4. Eugenio Suárez

Adquirir a Eugenio Suárez sería un movimiento estratégico | John E. Sokolowski-Imagn Images

Bateadores derechos de poder hay muchos en la plantilla de Nueva York, pero sumar al venezolano les daría una mejora sustancial en el lineup. No sólo porque su ofensiva es superior a la de Ryan McMahon, a quien proyectan como antesalista titular, y descargaría presión de los hombros de sluggers como Aaraon Judge y Giancarlo Stanton, sino porque Suárez suena como un objetivo de los Red Sox y sería estratégico mantenerlo alejado de Boston. Sumarlo no representaría un descalabro defensivo en la tercera base.

5. Pete Fairbanks

Pete Fairbanks fortalecería el bullpen de los Yankees | Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Los Marlins lo acaban de firmar en la agencia libre por una temporada y 13 millones de dólares, pero eso no es un impedimento para verlo aterrizar en el bullpen de los Yankees. Viene de conseguir topes personales en apariciones (61), innings lanzados (60.1) y juegos salvados (27), además de sumar 59 ponches y 18 boletos con efectividad de 2.83. Fairbanks tuvo un paso de siete campañas por los Tampa Bay Rays y conoce muy la división.

