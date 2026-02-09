5 jugadores de los Dodgers que superarán las expectativas en 2026

Los Angeles Dodgers son el equipo a vencer en la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Después de un bicampeonato, el conjunto dirigido por Dave Roberts se ha seguido reforzando y tienen la nómina más completa de todo el beisbol.

La llegada de Kyle Tucker y Edwin Díaz refuerza aún más un plantel que parecía estar compacto para el 2026. El jardinero ofrecerá seguridad con su guante en los jardines y un bate poderoso a la alineación mientras que el boricua Díaz será el encargado de cerrar los partidos.

El núcleo del equipo sigue siendo el mismo, con los estelares Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman y Yoshinobu Yamamoto. Con ellos, los Dodgers buscarán ganar por tercer año consecutivo, tras derrotar en la Serie Mundial a los Yankees en 2024 y a los Blue Jays en 2026.

Aunque tienen la etiqueta de favoritos, hay jugadores que podrían superar las expectativas que se tienen sobre ellos en 2026. A continuación, repasamos cinco de esos posibles candidatos a tener un mejor año que el de la temporada pasada.

1. Roki Sasaki

Roki Sasaki se enfocará en el trabajo físico durante el Spring Training | Kiyoshi Mio-Imagn Images

El lanzador japonés ya dejó claro que su intención es mejorar con respecto a su año de debut en las Grandes Ligas de 2025. El diestro no se sumó al equipo de Japón para el Clásico Mundial para enfocarse en su temporada, después de su año decepcionante. Dejó 4.46 de efectividad en 36.1 innings, con 22 boletos y 28 ponches en 10 presentaciones, ocho de ellas como abridor. "Mi salud es lo más importante ahora mismo", declaró Sazaki, al informar que no estaría en el torneo de selecciones. Si el trabajo físico funciona, el derecho superará las expectativas en 2026.

2. Kyle Tucker

Kyle Tucker firmó con los Dodgers por cuatro años | Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Kyle Tucker tendrá que demostrar que los Dodgers no se equivocaron en darle un contrato de 4 años y 240 millones de dólares. Nuevamente, el equipo de Los Angeles consiguió los servicios del mejor agente libre disponible y eso hace que se generen muchas expectativas sobre él. Es un bateador sólido, que debe mejorar en Los Angeles. Dejó en 2025 una línea ofensiva de .266/.377/.464 con 22 jonrones, 25 dobles, 4 triples, 73 carreras remolcadas y 25 bases robadas en 2025 con los Chicago Cubs. Ahora puede estar a las puertas de la mejor temporada de su carrera.





3. Edwin Díaz

Díaz es uno de los mejores cerradores de las Grandes Ligas | Brad Penner-Imagn Images

Edwin Díaz será el cerrador a tiempo completo de los Dodgers, después de sus exitosos años con los Mets. La lesión que tuvo en el Clásico Mundial del 2023 pudo afectar un poco su carrera en los años siguientes, pero ahora está preparado para dar el gran salto con el equipo de Los Angeles, motivado por ganar una Serie Mundial. Viene de una campaña de 28 salvados en 66.1 entradas con los Mets, en las que dejó efectividad de 1.63. Ahora buscará aumentar su cuota de juegos rescatados con el equipo de los Dodgers.

4. Miguel Rojas

Rojas conectó un histórico cuadrangular en la Serie Mundial 2025 | Nick Turchiaro-Imagn Images

No puede haber mejor motivación para Miguel Rojas en el 2026 que su actuación en la pasada Serie Mundial. El venezolano fue clave con su histórico jonrón en el séptimo juego, para cerrar con broche de oro una temporada que en lo individual había sido bastante regular. Luego de su brillante postemporada, los Dodgers le dieron un contrato por un año más al veterano. Se espera que pueda luchar por un puesto en el infield, aunque también podría ser suplente si así lo decide Dave Roberts. Suárez tampoco estará en el Clásico Mundial, pero porque no le fue aprobado el seguro para actuar con Venezuela.

5. Edgardo Henriquez

Edgardo Henríquez no estará con Venezuela en el Clásico Mundial | Kirby Lee-Imagn Images

El venezolano Edgardo Henriquez está llamado a tener un rol más importante en el bullpen de los Dodgers en 2026. Ya dio muestras de su calidad el año pasado, con 2.37 de efectividad en 19.0 entradas, en su segunda temporada en la MLB. Es un lanzador controlado, con potencia en su brazo y con más innings en 2026 demostrará que es un relevista para tener un puesto en el séptimo u octavo episodio.

