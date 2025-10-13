Lamine Yamal vs. Shohei Ohtani: comparación de contratos y salarios

Lamine Yamal y Shohei Ohtani no son contemporáneos, pero tienen grandes coincidencias al ser ahora mismo dos figuras que dominan sus respectivas disciplinas deportivas. El astro del FC Barcelona es uno de los mejores futbolistas de la actualidad mientras que el japonés es la máxima estrella de la MLB.

Yamal ha irrumpido en la escena del fútbol con su zurda mágica, devolviendo al Barcelona a lo más alto de la competitividad, tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League. Apenas tiene 18 años de edad, pero ya ha logrado triunfos importantes, como LaLiga y la Copa del Rey de la pasada temporada o la Eurocopa 2024 con España.

Ohtani ha asombrado a todos desde que llegó a la MLB, con su capacidad para brillar en el montículo como lanzador y su poder para pegarle a la pelota como bateador.

El nipón vive un gran momento en su carrera con los Dodgers de Los Angeles, con tres premios MVP en su trayectoria en la liga y el campeonato que logró en la temporada pasada contra los Yankees.

En Sports Illustrated Fútbol analizaremos los contratos de ambos deportistas, sus ingresos por patrocinio y la importancia que tienen para sus respectivos deportes.

Yamal vs. Ohtani: trayectoria y contexto profesional

Yamal brilla desde muy joven

Lamine Yamal es de esos casos extraños del fútbol mundial, cuando con apenas 16 años de edad ya daba muestras de poder competir contra los mejores del mundo. Su zurda prodigiosa le abrió las puertas del Barça y desde entonces no ha parado de brillar.

El futbolista ha encontrado en la banda izquierda el costado para hacer daño a cualquier defensa. Muchos lo comparan con Messi, por compartir el mismo club, brillar desde muy joven y también por un estilo de juego similar.

Yamal terminó en el segundo lugar en el Balón de Oro 2025, por detrás de Ousmané Dembélé y consiguió por segundo año consecutivo el trofeo Kopa al mejor futbolista menor de 21 años en el mundo. Nunca un jugador había repetido en este premio.

La gran duda es si Yamal podrá continuar en lo más alto del balompié, ya que se le ha visto muy vinculado a las fiestas, la vida nocturna y otras distracciones que podrían arruinar su carrera deportiva.

Ohtani y su capacidad para batear y lanzar

Ohtani es un pelotero que le demostró al mundo que se puede ser buen lanzador y buen bateador al mismo tiempo. Desde que firmó con los Angelinos de Los Angeles, dio muestras de ser un talento excepcional, con una capacidad para brillar en dos facetas muy complejas.

El japonés inició su carrera con los Hokkaido Nippon-Ham Fighters y después de cumplir los años exigidos para firmar un contrato fuera de Japón, acordó con Los Angelinos de Los Angeles, donde comenzó el sueño de convertirse en el mejor jugador de las Grandes Ligas.

Ohtani es candidato al MVP en este 2025 | Harry How/GettyImages

El ahora jugador de los Dodgers ha sido tres veces MVP, con los premios conseguidos en 2021, 2023 y 2024. Será candidato también para el galardón de 2025, tras otra extraordinaria campaña en la MLB con el conjunto de California.

El jugador de dos vías ha sido seleccionado en cinco oportunidades al Juego de Estrellas, 4 veces seleccionado como All-MLB, fue Novato del Año en 2018 y tiene tres Bates de Plata. Su capacidad para conectar jonrones y robar almohadillas también lo colocan en un selecto grupo de jugadores

Estructura y duración de contratos

Hay que dejar claro que Yamal y Ohtani andan por caminos distintos en estos momentos, ya que el jugador del Barça apenas comienza su carrera como profesional mientras que Ohtani, de 31 años de edad, anda en su momento cumbre en el beisbol.

Yamal firmó en octubre de 2023 una renovación con el FC Barcelona hasta 2026, la cual dura tres años (hasta que cumpla mayoría de edad) ya que por ley los menores no pueden hacer contratos largos. Tiene una cláusula de salida de 1000 millones, lo cual blinda al conjunto catalán de mantener a su estrella en el club.

Ohtani, por su parte, firmó en 2024 el contrato más alto en la historia de la MLB, gracias a los 700 millones por 10 años que ofrecieron los Dodgers. Eso sí, 680 de esos millones serán pagados de forma diferida.

Yamal sueña con ganar la UEFA Champions League | David Ramos/GettyImages

Luego de la firma de Ohtani, Juan Soto, con su firma con los Mets, lo desplazó de tener el acuerdo más importante de las Grandes Ligas. El dominicano aseguró su futuro con el conjunto de Nueva York por 15 años y 765 millones de dólares.

Ambos tienen una gran importancia para sus respectivas divisas, son vistos como las principales figuras de sus equipos y tienen una gran conexión con los aficionados de sus clubes.

En la MLB, a diferencia del fútbol mundial, los contratos son garantizados y tienen que cumplirse. No hay cláusulas de traspaso como si las hay en el balompié.

Concepto Lamine Yamal Shohei Ohtani Salario anual €15 - 20 millones netos US$70 millones/año Salario + Patrocinio €16 - 23 millones netos US02.5 millones en 2025 Patrimonio neto estimado €15 millones US$102.5 millones en 2025 Ganancias acumuladas de su carrera €23 millones US$150 millones Edad 18 31

Comparación de salario anual

Yamal todavía no ha firmado el gran contrato de su carrera, pero se estima que su salario anual con el Barça sea de unos 20 millones de euros, una cifra realmente interesante para un jugador que acaba de cumplir la mayoría de edad.

El atacante del Barça ha sido pretendido por otros equipos que tienen un músculo financiero más importante que el cuadro catalán, pero el deseo del jugador es mantenerse en el equipo de la ciudad donde nació, revivir viejas glorias del equipo y marcar una época en el club como logró hacerlo hace algunos años su gran ídolo, Lionel Messi.

Por su parte, Ohtani solo gana dos millones de dólares en este 2025 con los Dodgers, pero eso es porque hizo un pacto diferido con los Dodgers, estructurado el 97% para que lo reciba después de retirarse, en una jugada maestra del equipo de California.

Es decir, los Dodgers hipotecaron gran parte de su economía del futuro para poder contar en el presente con el mejor jugador de todas las Grandes Ligas. Ambas parte estuvieron de acuerdo en un contrato que quedará para la historia.

Patrocinios fuera del campo

Yamal todavía no ha llegado a la cúspide de los patrocinios deportivos fuera del terreno de juego, pero va encaminado a lograrlo. Todavía es muy joven, pero debe rodearse de las personas adecuadas para convertirse en un gran empresario.

El extremo tiene un acuerdo de patrocinio con Nike y con algunas marcas locales, pero todavía no se ha convertido en un fenómeno mundial. Apenas tiene muy pocos días con la mayoría de edad cumplida, por lo que tendrá tiempo para negociar con marcas importantes.

Ohtani tiene acuerdos importantes, sobre todo en Japón, con marcas de ropas, relojes e indumentarias deportivas. Es un tipo muy tímido y de pocas palabras y eso quizás no le ha ayudado en conseguir más acuerdos publicitarios.

Importancia en el mercado

Ohtani representa el pelotero ideal, con una buena forma física, con valores familiares muy importantes y con un amor por el deporte que lo hacen un ejemplo para la sociedad. Trabaja el doble que un pelotero común, ya que es lanzador y también bateador.

En cambio, Yamal sí ha estado en el ojo de la polémica, con fiestas y excesos que podrían afectarle tanto en su carrera como futbolista como en sus acuerdos de imagen. Si no hace un cambio drástico en su vida personal, podría pagarlo caro dentro del campo de juego.