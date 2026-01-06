5 jugadores que podrían ofrecer los Yankees a Marlins por Edward Cabrera

Los New York Yankees quieren aprovechar los últimos días previos a la temporada 2026 de la MLB para hacer algunos ajustes con su equipo, sobre todo en la rotación de abridores y, en ese sentido, el nombre de Edward Cabrera ha sonado mucho en el Bronx.

Los Yankees pasan por una sequía, ya que no han ganado un campeonato desde la campaña 2009 y en el 2024 perdieron la oportunidad al caer contra Los Angeles Dodgers en la Serie Mundial, algo que ha sido duro de asimilar para los aficionados.

Las principales críticas hacia el equipo van dirigidas hacia una rotación que ha sido inestable, que ha tenido problema de lesiones y que ha fallado en momentos claves, sobre todo en postemporada.

Cabrera, lanzador de 27 años de edad que pertenece a los Miami Marlins, podría llegar a Nueva York en un cambio que involucraría a varios peloteros. No será fácil que la directiva de los peces acepte una transacción sin incluir a jugadores de alto calibre.

El dominicano dejó una efectividad de 3.53, con un WHIP de 1.23 y su récord personal de 150 ponches en 137.2 entradas en la temporada pasada.

A continuación, en Sports Illustrated hacemos un ejercicio de repasar a varios jugadores de los Yankees que podrían estar involucrados en un movimiento que parece inminente.

1. George Lombard Jr.

George Lombard Jr. es el prospecto número uno de los Yankees | Rob Tringali/GettyImages

Es el mejor prospecto de la organización, un pelotero que tiene estatus de convertirse en una estrella en el futuro. Sin duda alguna, si los Yankees incluyen a Lombard Jr., para Miami sería apenas un trámite aceptar el canje, ya que es un pelotero que puede ser el centro de la reconstrucción de los Marlins para el futuro. Entre Clase A y Doble A, Lombard Jr. bateó para .235, con 35 bases robadas y 9 jonrones. Se podría decir que todavía no ha tenido una gran campaña en las menores.

2. Spencer Jones

Jones conectó 35 jonrones en ligas menores en el 2025 | Diamond Images/GettyImages

Si hablamos de fuerza y bateo oportuno, Spencer Jones es el candidato ideal que seduciría a los Marlins a aceptar la transacción. El jardinero tiene varias temporadas en ligas menores, sin poder dar el gran salto y consolidarse en la MLB. En los Yankees han preferido a Jasson Domínguez y eso no es un secreto para nadie. Bateó 35 jonrones con .274 de promedio entre Doble A y Triple A en la campaña pasada. Es un bate que aportaría mucho en Miami y sería titular en el Opening Day si se da el canje.

3. Jasson Domínguez

Domínguez viene de una temporada discreta con los Yankees | Michael Mooney/GettyImages

El dominicano ha tenido varias oportunidades de consolidarse en las Grandes Ligas, pero las lesiones han afectado notablemente su desarrollo. Es todavía muy joven y puede hacer carrera en Miami, siendo figura del equipo de los peces. Aunque en Nueva York le tienen gran estima, sería una pieza ideal para intentar que acepten el cambio por Cabrera, un abridor que le cae muy bien a la rotación de abridores del manager Aaron Boone.

4. Elmer Rodríguez-Cruz

Es el tercer mejor prospecto de la organización y un brazo llamado a consolidarse en el beisbol de las Grandes Ligas. Apenas es un jugador en pleno desarrollo, pero los Marlins podrían tener paciencia para terminar el camino del derecho hacia las Grandes Ligas. Lanzó en tres categorías de ligas menores en 2025, con una gran efectividad de 2.58 en 150 entradas, lo que habla de su talento y su proyección como pelotero. Sería una gran apuesta a futuro de parte de Miami. Fue seleccionado como el Jugador del Año en ligas menores para los Yankees en 2025.

5. Anthony Volpe

Volpe bateó para .212 en la pasada temporada | New York Yankees/GettyImages

Volpe ha tenido un declive en su carrera, no ha sido un pelotero consistente y se habla de que podría ser moneda de cambio para los Yankees. Si el plan es darle el campocorto a George Lombard Jr. pronto, entonces podrían utilizar a Volpe como señuelo para que los Marlins acepten el movimiento por Cabrera. Viene de una campaña discreta, con algunos problemas físicos y no alcanzó su máximo potencial.

