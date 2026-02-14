5 jugadores que los Yankees se arrepentirán de no haber firmado en la agencia libre de 2026

El gerente general de New York Yankees, Brian Cashman, ha estado recibiendo críticas por su aparente falta de agresividad en el mercado de receso de temporada de MLB. Su roster para 2026 no presenta grandes cambios y hay quienes piensan que eso les restará posibilidades de ser competitivos en la próxima campaña.

Es verdad que a Cody Bellinger le fue muy bien en su primer año en el Bronx, pero tenerlo de regreso a él, a Trent Grisham y a Paul Goldschmidt puede que no sea suficiente para llevarse el banderín y aspirar en grande en los playoffs.

En el mercado estuvieron disponibles varias piezas que los Yankees dejaron pasar sin sumar a la plantilla del manager Aaron Boone y tarde o temprano se arrepentirán de no haberlos contratado

1. Dylan Cease

Toronto Blue Jays ya vio reportarse a su nuevo lanzador Dylan Cease | Jonathan Dyer-Imagn Images

En el Bronx necesitan abridores de primer nivel, sobre todo sabiendo que tienen a tres miembros de la rotación recuperándose de cirugías y con proyección para lanzar en la segunda mitad de la temporada. Pero eso no los animó a ser agresivos en la búsqueda de Dylan Cease en la agencia libre. El derecho que viene de ponchar a 215 bateadores terminó marchándose a un rival directo de Nueva York, los Toronto Blue Jays.

2. Luis Arráez

Siempre se ha dicho que Luis Arráez le conviene a los Yankees | Denis Poroy-Imagn Images

Siempre se ha dicho que el venezolano sería ideal para los Yankees por su contacto que lo haría el primer bate de Aaron Boone, pero en Nueva York nunca han mostrado demasiado interés en adquirirlo. A Luis Arráez, tres veces campeón bate, le costó conseguir trabajo en la agencia libre y terminó firmando un contrato de un año con San Francisco Giants para jugar en segunda base. Con la tendencia a las lesiones de Jazz Chisholm Jr, terminarán por arrepentirse.

3. Pete Alonso

El poder de Pete Alonso hará falta en el lineup del Bronx | Junfu Han / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

En los rumores de Grandes Ligas siempre se dijo que Pete Alonso –que optó por salirse del contrato con los Mets y regresar a la agencia libre- interesaba a los Yankees, pero no hubo acuerdos. El Oso Polar no sólo no sumará su poder ofensivo al lineup de los del Bronx, que aparentemente alternarán la inicial entre Ben Rice y Paul Goldschmidt, sino que estará como rival directo de los Yankees, en Baltimore.

4. Edwin Díaz

En Nueva York dejaron apsar al cerrador Edwin Díaz | David Banks-Imagn Images

Sí, en Nueva York tiene a varios brazos interesantes en el bullpen, un departamento que ha sido su dolor de cabeza en las últimas temporadas. Pero la experiencia les ha enseñado que nunca tienen suficiente pitcheo y que el rol de cerrador es clave. Ir por el boricua Edwin Díaz sin dudas les hubiera dado un plus para formar la batalla en la división Este, pero lo vieron marcharse a los Dodgers.

5. Bo Bichette

Los New York Mets se quedaron con Bo Bichette | Sam Navarro-Imagn Images

Tantas veces se mencionó a Bo Bichette como un objetivo para los Yankees y ni por la vía del cambio ni en la agencia libre fueron por él. Ahora el infielder jugará para los Mets mientras en el Bronx verán a José Caballero iniciar la temporada como titular del campocorto por la lesión de Anthony Volpe.

