5 jugadores de los Yankees que superarán las expectativas en 2026

A parte de la afición de los New York Yankees le desconcierta la “poca agresividad” que ha mostrado la gerencia en este receso de temporada de MLB. El regreso de Cody Bellinger, firmado en la agencia libre, y el cambio que trajo a Ryan Weathers desde Miami son los principales movimientos de este invierno.

El propio Brian Cashman defendió su plan. “No tenemos miedo de apostar por el talento y la calidad del grupo de jugadores que tenemos. Creo que hemos sido consistentes con eso durante todo el invierno. He estado dispuesto a desafiar a cualquiera que diga que no tenemos un equipo con calibre de campeón”.

Para muchos analistas los del Bronx no tienen un equipo que garantice que podrán dar la suficiente pelea para meterse de nuevo en la Serie Mundial. Pero otros ven que hay jugadores en la nómina que rendirán más de lo esperado y eso causará un impacto en el grupo del manager Aaron Boone.

1. Ben Rice

New York Yankees verá un buen año de Ben Rice en 2026 | John E. Sokolowski-Imagn Images

El jugador de 26 años de edad tendrá en 2026 su tercera experiencia en las Grandes Ligas y está llamado a ser el titular en la primera base tras su gran desempeño de la campaña anterior (26 jonrones, 28 dobles, 65 carreras impulsadas). Según el portal de MLB su WAR proyectado es de 1.9 (viene de tener 2.3 en 2025) porque tienen reservas con lo que pueda hacer ahora que los lanzadores rivales lo conozcan mejor. Pero puede superar esas expectativas por sus habilidades ofensivas mientras sigue desarrollando su defensa de la primera base.

2. Ryan McMahon

Brian Cashman confía en que despertará la ofensiva de Ryan McMahon | Wendell Cruz-Imagn Images

Al antesalista que trajeron en un cambio antes de la fecha límite de 2025 le proyectan un WAR de 1.7 sobre todo por su sólida defensa. pero Brian Cashman no es el único que piensa que puede volver a su mejor nivel ofensivo en Nueva York. En el portal de MLB creen que todavía puede hacer daño y beneficiarse, teniendo una temporada completa en el Yankee Stadium. Su bate zurdo puede sacar ventajas del parque del Bronx.

3. Cody Bellinger

New York Yankees consiguió el regeso de Cody Bellinger | Jerome Miron-Imagn Images

Es lógico tener reservas con Bellinger por la falta de consistencia que ha mostrado en su carrera. Pasó de ser MVP a ser apartado de los Dodgers por su bajo rendimiento y de un año espléndido con los Cubs a uno promedio; pero consiguió la manera de recuperarse y de seguro puede estar por encima del 2.0 de WAR que le proyectan. Regresar a los Yankees era su mejor opción y eso puede ser de mucha ayuda, sobre todo si sabe explotar ofensivamente cuando juegue en casa. Además su presencia en los jardines le aporta mucho valor a la defensa.

4. Austin Wells

Austin Wells sorprenderá con New York Yankees | Wendell Cruz-Imagn Images

La proyección de WAR de 3.3 que le da FanGraphs al catcher para 2026 no está nada mal, pero hay indicios que que Wells puede terminar mejor que eso. Todavía no lo consideran uno de los 10 mejores receptores de MLB, pero está establecido detrás del plato de Nueva York y ha ido madurando ofensiva y defensivamente. Si es capaz de ser más consistente con el madero (viene de dar 21 jonrones y 22 dobles con 71 impulsadas en 2025) y mantener sus buenas métricas defensivas no tardará en ser una de las estrellas de los Yankees.

5. Ryan Weathers

Los Yankees adquirieron en un cambio con Miami Marlins a Ryan Weathers | Jim Rassol-Imagn Images

FanGraphs estima que el WAR de Ryan Weathers en 2026 puede ser de 1.2, pero muchos analistas piensan que el zurdo de 26 años de edad puede explotar en manos de los técnicos del pitcheo de los Yankees. Ya ha vivido la experiencia de jugar para equipos contendores, porque estuvo con San Diego Padres antes de irse a Miami. Será importante su desempeño en la primera mitad de la temporada, en la que tres miembros de la rotación estarán preparando su incorporación. Sólo hay un desafío para que supere las proyecciones y es que consiga mantenerse sano.

Más noticias sobre los New York Yankees