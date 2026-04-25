Los 5 mejores campocortos latinos en la historia de la MLB

Siempre se ha dicho que el campocorto es una posición clave para un equipo de MLB y precisa de un defensor solvente, que ofrezca seguridad y sí, también elegancia. Sin embargo, desde hace un par de décadas ya no es sólo exigente con el guante, también se espera jugadores que aporten con el madero.

En todas las épocas ha habido torpederos latinos de primera categoría en las Grandes Ligas - tanto defensiva como ofensivamente-, y hay que destacar nombres como el del venezolano David Concepción, que ganó 5 Guantes de Oro y fue parte de la dinastía de los Cincinnati Reds en los años 70. También están el cubano Bert Campaneris, una leyenda con los Athletics; y los dominicanos Miguel Tejada (MVP en 2002) y Hanley Ramírez (Novato del Año y campeón bateo que brilló con los Marlins).

Escoger a los cinco mejores campocortos latinoamericanos de todos los tiempos es complicado y no está libre de polémicas, pero hay jugadores que reúnen méritos para estar en el tope de la selección

5. Francisco Lindor

El jugador puertorriqueño es uno de los mejores campocortos de las Grandes Ligas en la actualidad. Por algo es el único jugador activo en esta lista. Lindor es un ganador de dos Guantes de Oro (y uno de Platino) y cuatro Bates de Plata, un bateador ambidiestro con poder, velocidad en las bases y una defensa de primer nivel. Ha sido cinco veces All-Star y tiene números de por vida de .273/.342/.473, OPS de .815, 1.685 hits, 341 dobles, 281 jonrones y 861 remolcadas.

4. Tony Fernández

La MLB lloró la prematura partida del dominicano Tony Fernández en 2020 a los 57 años. Se le recuerda por su excelsa defensa, y estableció un récord para un campocorto con un porcentaje de fildeo de .992 en la temporada de 1989. Fernández fue campeón de la Serie Mundial de 1993 con Toronto Blue Jays, el equipo con el que jugó en 12 de sus 17 años en las Grandes Ligas. Ganó 4 Guantes de Oro y fue cinco veces elegido al Juego de Estrellas.

3. Omar Vizquel

La candidatura del venezolano al Salón de la Fama ha perdido fuerza por problemas extradeportivos que cortaron su carrera de técnico en MLB. Pero sus habilidades defensivas marcaron a más de una generación, porque jugó en las mayores por 24 temporadas. Posee el mejor porcentaje de fildeo de por vida en la historia para un torpedero (.985). Ganó 11 Guantes de Oro (9 consecutivos en la Liga Americana), fue tres veces All-Star y jugó dos Series Mundiales sin poder ganar un anillo. Dio 2.877 hits, robó 404 bases, anotó 1.445 carreras y dejó promedios vitalicios de .272/.336/.352 con OPS de .688.

2. Luis Aparicio

Por encima de Vizquel hay que ubicar a uno de sus compatriotas, Luis Aparicio, que es -hasta ahora- el único venezolano con una placa en el Salón de la Fama. Aparicio brilló por su velocidad y su defensa. Lideró su liga en bases robadas durante nueve temporadas consecutivas, ganó el Novato del Año en 1956 y 9 Guantes de Oro. Fue 13 veces All-Star y campeón de la Serie Mundial de 1966 con Baltimore. También jugó para los White Sox y los Red Sox en 18 temporadas. Conectó 2.677 hits, sumó 506 bases robadas y anotó 1.335 carreras, con promedios de .262/.311/.343 y OPS de .653.

1. Alex Rodríguez

Sí, es polémico ubicar a Alex Rodríguez en la cima de esta clasificación. Primero, porque dividió su tiempo en las mayores entre el campocorto y la tercera base y segundo porque nació en Estados Unidos. Pero su madre es quisqueyana y A-Rod estuvo cerca de jugar con la selección de ese país en el Clásico Mundial (no pudo por lesión). Inició su carrera como torpedero y así jugó por 10 temporadas con Seattle y Texas dejando marcas ofensivas para la posición. Como campocorto ganó 2 de sus tres MVP (2003, 2005) y sus 2 Guantes de Oro. En su carrera de 22 temporadas se llevó 7 Bates de Plata, fue 14 veces All-Star, ganó una Serie Mundial, bateó 3.115 hits, 696 jonrones y remolcó 2.086 carreras.

Más contenido de MLB