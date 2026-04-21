Los 5 mejores catchers latinos en la historia de la MLB

Al comienzo de esta temporada de MLB fue noticia que los venezolanos igualaron una marca que habían impuesto en 2024 con ocho receptores en el roster del Opening Day.

Un nombre que se repite en ambas ocasiones es también parte del top 5 de los mejores catchers latinos en la historia de las Grandes Ligas, Salvador Pérez, capitán de los Kansas City Royals y quien se cuela en una élite dominada por jugadores puertorriqueños.

Uno de ellos ya tiene su placa en el Salón de la Fama y otro lo conseguirá apenas aparezca en las boletas de votación. En la selección de los mejores receptores de la región hay ganadores del Guante de Oro, del Bate de Plata y campeones de Serie Mundial.

5. Benito Santiago

Nacido en Ponce, Puerto Rico, Santiago fue un innovador que dejó una marca con su técnica de lanzar a las bases sin incorporarse, desde sus rodillas. Fue Novato del Año en 1987, el mismo año en el que ganó el primero de sus cuatro Bates de Plata. También se llevó tres Guantes de Oro, fue MVP de una Serie de Campeonato y recibió cinco invitaciones al Juego de estrellas en 20 temporadas de carrera con San Diego Padres, Marlins, Reds, Phillies, Blue Jays, Cubs, Giants, Royals y Pirates. De por vida sumó 323 dobles, 217 jonrones y 920 carreras impulsadas.

4. Jorge Posada

El jugador nacido en Santurce fue uno de los protagonistas en la dinastía de los Yankees de finales de los años 90, con los que ganó cuatro títulos de Serie Mundial. Era un bateador ambidiestro oportuno y con poder y un buen defensor detrás del plato. Lo invitaron a cinco Juegos de Estrellas y ganó 5 Bates de Plata en una carrera de 17 temporadas, siempre con el uniforme a rayas. De por vida dejó average de .273 con 275 jonrones, 1.065 impulsadas y .374 de OBP.

3. Salvador Pérez

Pérez, que fue campeón con la selección de Venezuela en el reciente Clásico Mundial de Béisbol, ha sido un líder en Kansas City y ya es una de las leyendas históricas de la franquicia. Hasta que Cal Raleigh lo destronó en 2025 era dueño del récord de más jonrones en una temporada para un receptor de la Liga Americana (48 en 2021). Además fue MVP de la Serie Mundial de 2015 que ganaron los Royals, tiene en sus vitrinas 5 Guantes de Oro y 5 Bates de Plata, y ha sido 9 veces All-Star. Con 35 años de edad y 15 en Grandes Ligas, es el único jugador de esta lista que sigue activo y de por vida tiene promedios de .263/.300/.456, con OPS de .756, 306 jonrones, 322 dobles y 1.022 remolcadas.

2. Yadier Molina

Ahora está convertido en un manager exitoso, campeón en ligas del Caribe, pero hasta hace poco Molina era el mejor receptor defensivo de las Grandes Ligas y el mejor manejando el pitcheo. Apodado “El Marciano”, pasó toda su carrera de 19 temporadas en MLB con el uniforme de los St. Louis Cardinals y como titular detrás del plato. Ganó dos Series Mundiales, 10 Guantes de Oro, 4 Guantes de Platino, un Bate de Plata y fue 10 veces All-Star. Nacido en Bayamón, se retiró en 2022 y es un potencial miembro del Salón de la Fama. De por vida dejó promedio de .277 con 176 cuadrangulares, 1.022 producidas y 2.168 hits.

1. Iván Rodríguez

Iván Rodríguez no sólo es el mejor receptor latino de todos los tiempos, sino que entra entre los 5 mejores máscaras que actuaron en las Grandes Ligas Tenía un brazo temible y es el catcher con más hits en la historia de MLB (2.844). Nacido en la localidad de Manatí, “Pudge” tiene bien ganada su placa en el Salón de la Fama. Jugó 21 años en las mayores y fue MVP en 1999, es el catcher con más Guantes de Oro (13), también ganó 7 Bates de Plata y fue 14 veces All-Star. De por vida, brillando principalmente con Rangers, Tigers y Marlins, dejó números de .296/.334/.464, OPS de .798, 311 jonrones, 572 dobles y 1.332 remolcadas.

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