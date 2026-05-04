Los 5 mejores jardineros derechos latinos en la historia de la MLB

No es casualidad que entre los mejores jugadores de todos los tiempos de MLB en el jardín derecho encontremos tantos ejemplos de peloteros dueños de las cinco herramientas. Tampoco que cuando la selección se restrinja a los representantes latinos, veamos a algunos miembros del Salón de la Fama.

La pradera derecha congrega a estrellas con poder, tanto en el brazo como en la ofensiva, y por eso hay tantos nombres deslumbrantes en esta lista.

Con suerte –y si las lesiones se lo permiten- con el paso de los años podremos empezar una discusión sobre si Ronald Acuña Jr. y Fernando Tatís Jr. merecen ser incluidos en la élite.

5. Sammy Sosa

A Sosa se le recuerda por dos cosas: la batalla que mantuvo con Mark McGwire en 1998 por la marca de jonrones en una temporada de Roger Maris, y sus vínculos con el uso de esteroides que le impidieron entrar al Salón de la Fama. El slugger dominicano es el único jugador en la historia con tres temporadas de 60 o más cuadrangulares. Se hizo una leyenda con los Cubs, pero también jugó para los Rangers, Orioles y White Sox en 18 años de servicio en MLB. Fue MVP en 1998, ganó 6 Bates de Plata, fue 7 veces All-Star y se retiró con 609 vuelacercas y 1.667 remolcadas.

4. Tony Oliva

El bateador zurdo cubano jugó 15 años en las Grandes Ligas, siempre con el uniforme de Minnesota Twins. Las lesiones en las rodillas impactaron su carrera, pero igual tuvo un paso exitoso por MLB. Conquistó tres títulos de bateo, fue el Novato del Año de la Liga Americana en 1964, ganó un Guante de Oro y fue ocho veces invitado al Juego de Estrellas. Tiene su placa en el Salón de la Fama tras dejar números vitalicios de .304/ .353/.476, OPS de .830, 1.917 hits, 220 jonrones, 329 dobles y 947 carreras impulsadas.

3. Reggie Jackson

Reggie Jackson es un bateador zurdo que nació en Pensilvania, Estados Unidos, pero siempre estuvo orgulloso de reivindicar su origen puertorriqueño por parte de padre y jugó en las ligas del Caribe. Se ganó a pulso el apodo de “Mr. Octubre” por su desempeño en las postemporadas. Fue el gran slugger de los años 70 y 80, ícono para los Yankees y los Athletics, aunque también jugó en Baltimore y California. Ganó el MVP de 1973, y fue cinco veces campeón de la Serie Mundial (en dos de ellas fue nombrado Más Valioso), además de estar en 14 Juegos de Estrellas. Dio 563 jonrones de por vida con 1.702 remolcadas y 2.584 hits y también tiene su placa en Cooperstown.

2. Vladimir Guerrero

Guerrero fue el tercer dominicano (y primer jugador de posición) con una placa en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Su capacidad de contacto fue proverbial, así como la fuerza y puntería de su brazo (aunque no pudo ganar el Guante de Oro). Jugó 16 temporadas en MLB con los Montreal Expos, los Angels, Rangers y Orioles. Fue elegido MVP de la Liga Americana en 2004, ganó 8 Bates de Plata y fue 9 veces All-Star. Dejó números vitalicios de .318/.379/.553 con OPS de .931, 449 jonrones, 1.496 carreras impulsadas, 477 dobles y 2.590 hits.

1. Roberto Clemente

No hay manera de disentir sobre el hecho de que Roberto Clemente es el mejor jardinero derecho latino en la historia de las Grandes Ligas y no sólo por su extraordinaria carrera, sino por el legado que dejó fuera del terreno, El boricua es, sin dudas, la figura máxima del béisbol latino. Su brazo y su agilidad defensiva que le hicieron ganar 12 Guantes de Oro consecutivos se suman a su capacidad de contacto para hacer de él un jugador de primera categoría en cada aspecto del juego. Alcanzó la cifra de 3.000 hits meses antes de su trágico fallecimiento. Fue el MVP de la Liga Nacional en 1966, conquistó cuatro coronas de bateo, fue 15 veces All-Star y dos veces campeón de la Serie Mundial con los Pittsburgh Pirates, su equipo de toda la vida. Dejó números de .317/.359/.475, .834 de OPS, 240 jonrones, 440 dobles y 1.305 impulsadas.

Más contenido de MLB