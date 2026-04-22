Los 5 mejores primera base latinos en la historia de la MLB

Aunque en la memoria de los seguidores de MLB sigue presente el recuerdo de elegantes defensores de la primera base, como el venezolano Andrés Galarraga que también tenía poder, varios de los más grandes referentes ofensivos latinos se dedicaron a jugar en esta posición.

Algunos, como Albert Pujols y Miguel Cabrera, están aguardando su momento para entrar al Salón den la Fama, donde les aguardan personajes históricos de las Grandes Ligas que cubrieron la inicial.

Aunque no están en esta selección de los cinco mejores primera base latinos de todos los tiempos, hay nombres que merecen una mención especial, como el cubano de los Cincinnati Reds Tony Pérez, el estadounidense de raíces mexicanas Keith Hernández (que ganó 11 Guantes de Oro y tuvo un paso brillante por los Cardinals y los Mets) y el dominicano Carlos Delgado.

5. Rafael Palmeiro

La única razón por la que el cubano Rafael Palmeiro no tiene una placa en Cooperstown es por su suspensión por uso de esteroides en 2005, el último año que jugó en Grandes Ligas. Con todo y esa mancha, sus números son incuestionables. Es uno de los pocos jugadores en la historia con más de 500 jonrones (569) y 3.000 hits (3.020) y fue un defensor sólido de la inicial con tres Guantes de Oro consecutivos para conformarlo. Fue 4 veces All-Star, ganó dos Bates de Plata, remolcó 1.835 anotaciones y dejó promedios de .288/.371/.515 y OPS de .885 en 20 años en las mayores con los Cubs, Rangers y Orioles.

4. Orlando "Peruchín" Cepeda

Cepeda fue primordialmente un primera base, aunque vio acción también en los jardines. El puertorriqueño fue una estrella en la década de los 60, recibió la distinción al Novato del Año en 1958, fue el segundo boricua en ganar el MVP (el de la temporada de 1967, un año después de Roberto Clemente) y también el segundo con una placa en Cooperstown. Era un bateador derecho peligroso porque tenía fuerza y también contacto. Estuvo invitado a 11 Juegos de Estrellas y fue campeón de la Serie Mundial de 1967. De por vida dio 379 jonrones y 417 dobles entre sus 2.351 hits, remolcó 1.365 carreras y tuvo línea de .297/.350/.499 con OPS de .849.

3. Rod Carew

El panameño Carew dividió su tiempo en Grandes Ligas entre la segunda base y la inicial, a partes iguales. En la primera almohadilla apareció en 1.184 de sus 2,469 partidos en MLB y se puede decir que pasó más temporadas completas en la inicial (especialmente con los Angels). Bateador zurdo, su contacto fue legendario y ganó siete títulos de bateo. Fue Novato del Año, MVP y 18 veces All-Star en 19 años de carrera. Fue elevado al Salón de la Fama en 1991. Conectó 3.053 hits (entre ellos 445 dobles) y se robó 353 bases, remolcó 1.015 anotaciones y sus promedios vitalicios son de .328/.393/.429 con OPS de .822.

2. Miguel Cabrera

El venezolano Miguel Cabrera se retiró en 2023 después de 21 años de servicio en MLB. No fue un inicialista durante todo ese tiempo, comenzó como tercera base y en sus últimos años las lesiones lo obligaron a ser bateador designado. Su momento cumbre lo tuvo en 2012 cuando ganó la Triple Corona, algo que no se lograba desde 1967. Fue dos veces ganador del MVP de la Liga Americana, celebró cuatro títulos de bateo y la conquista de 7 Bates de Plata, estuvo invitado a 12 Juegos de Estrellas y fue campeón de la Serie Mundial con los Marlins en 2003. De por vida conectó 511 jonrones, 3.174 hits y 627 dobles, remolcó 1.881 anotaciones y dejó promedios de .306/.382/.518 con OPS de .901.

1. Albert Pujols

El dominicano no sólo es sin dudas el mejor primera base latino, sino que compite para estar entre los mejores de toda la historia de las Grandes Ligas. Pujols jugó 22 temporadas en MLB con St. Louis Cardinals, Los Angeles Angels y Los Angeles Dodgers y en su año de retiro se dio el lujo de unirse al club de jugadores con 700 jonrones de por vida. Fue 3 veces MVP, Novato del Año, fue invitado a 11 Juegos de Estrellas, ganó dos Guantes de Oro y 6 Bates de Plata, un título de bateo y dos anillos de campeón de la Serie Mundial. Sus números vitalicios son de .296/.374/.544, con OPS de .918, 703 cuadrangulares, 686 dobles, 3.384 hits y 2.218 carreras impulsadas.

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