Los 5 mejores prospectos latinos que han brillado en el Spring Training de 2026

El Spring Training de MLB no sólo sirve para que los equipos consigan su puesta a punto para la inauguración de la temporada y que el cuerpo técnico tome decisiones sobre su lineup, conformación del roster y de la rotación de abridores.

También es una oportunidad maravillosa para que algunos prospectos se muestren y le dejen saber a quienes toman resoluciones en sus organizaciones que están listos para jugar en las Grandes Ligas. No siempre lo logran para el Opening Day, pero eventualmente su paso por la primavera puede ayudarlos a subir en algún momento de la temporada.

Ahora mismo hay varios prospectos haciendo un buen trabajo en la Liga de la Toronja y en la del Cactus y entre ellos hay varias promesas latinas (principalmente de República Dominicana y Venezuela) que luchan por abrirse paso en la plantilla del equipo grande.

5. Josué de Paula

Los Angeles Dodgers tiene un buen prospecto del outfield en Josue De Paula | Mark J. Rebilas-Imagn Images

Josué de Paula es un prometedor outfielder que nació en Brooklyn pero fue firmado como dominicano. Ocupa el puesto 15 en el ranking de los mejores prospectos de MLB Pipeline y Los Angeles Dodgers le han dejado ver mucha acción en la Liga del Cactus como invitado al campo de entrenamientos. Tiene 20 años de edad y terminó la temporada pasada en Doble A, pero está dejando ver que va abriéndose camino hacia las Grandes Ligas con su talento ofensivo.

4. Jhostynxon García

Con su nuevo equipo, Pittsburgh Pirates, el jardinero Jhostynxon García tiene una buena primavera | Sam Navarro-Imagn Images

Es verdad que la mayor parte de la atención en la pretemporada de Pittsburgh Pirates se la lleva su prospecto número 1, Konnor Griffin, pero el venezolano Jhostynxon García (que llegó en un cambio desde Boston) se está encargando de tener también algunas miradas sobre sí. Puede jugar en las tres posiciones del outfield, llegó a esta semana bateando sobre .500 con tres impulsadas en seis partidos y aunque debe trabajar su disciplina en el plato está recibiendo elogios. Ya dio su primer jonrón de la primavera.

3. Jefferson Rojas

El prospecto de los Cubs Jefferson Rojas está recibiendo atención en el Spring Training | MANDATORY CREDIT: Austin Hough / South Bend Tribune / USA TODAY NETWORK

Con 20 años de edad, el campocorto quisqueyano tuvo algunos altibajos que lo hicieron salir del top 100 del ranking de prospectos de MLB Pipeline para la temporada de 2026, pero su desempeño en el campamento de primavera de los Chicago Cubs le está haciendo recibir mucha atención. Ya tiene un jonrón en partidos de la Liga del Cactus y también conectó otro en una práctica de bateo en vivo que impresionó a los técnicos de la organización.

2. Emmanuel Rodríguez

Minnesota Twins tiene esperanzas con su jardinero Emmanuel Rodríguez | Mike Watters-Imagn Images

Durante el Spring Training y mostrando poder, Rodríguez se perfila como un candidato a hacer su debut en MLB de Minnesota Twins. Si bien luce difícil que integre el roster para el Opening Day, se está posicionando como una opción para recibir el llamado durante la temporada. El outfielder y bateador zurdo dominicano es el quinto mejor prospecto de su organización y el número 74 en el ranking de MLB Pipeline. Jugó en Triple A en 2025 y en la LIDOM con las Águilas Cibaeñas durante el invierno.

1. Luinder Ávila

El lanzador venezolano de Kansas City Royals Luinder Ávila, ha dado de qué hablar en el Spring Training | Dennis Lee-Imagn Images

El derecho venezolano de 24 años de edad ya debutó en Grandes Ligas en 2025 con Kansas City Royals, la organización que lo ubicaba entre sus 15 mejores prospectos. Le fue bien en su estreno, con 16 ponches en 14.0 innings (13 presentaciones) y efectividad de 1.29. Llegó al Spring Training con mayor carga de trabajo bajo la premisa de que formara parte eventualmente de la rotación, pero todo apunta a que puede quedarse en el equipo grande como parte del bullpen y salvó un partido antes de reportarse a la concentración de la selección de Venezuela en el Clásico Mundial.

