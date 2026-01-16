10 prospectos de MLB que debes seguir en el Spring Training de 2026

El Spring Training de MLB no sólo significa el regreso de la elitista competición tras el invierno; también funciona como un laboratorio en el cual se empieza a dibujar el futuro del béisbol en Norteamérica.

Cada primavera, los focos suelen apuntar a las grandes estrellas, pero para muchos aficionados y analistas el verdadero atractivo está en los prospectos; es decir, aquellos jóvenes que buscan aprovechar cada turno o lanzamiento para ganar terreno dentro de sus organizaciones. Y qué mejor escenario que los Entrenamientos Primaverales a fin de detectar quién está realmente listo para el siguiente paso.

En consecuencia, se mencionarán 10 perlas dispuestas a brillar en la etapa de preparación para la zafra 2026 de Grandes Ligas, en vías de estrenarse o hacerse un hueco definitivamente en el roster principal de sus respectivas franquicias.

10. Lázaro Montes (OF) | Seattle Mariners

Lázaro Montes estuvo en el All Star de las Futuras Estrellas de MLB en 2025 | Daniel Shirey/GettyImages

El cubano posee uno de los maderos más temidos de las menores, tras registrar 32 jonrones y 89 empujadas en 2025 y 21 vuelacercas con 105 remolques el año anterior.



El poder natural es la carta de presentación de la promesa de 21 almanaques, y aunque debe ajustar su defensa, en cada turno genera una amenaza, así que peleará en la primavera por el jardín derecho de Seattle.

9. Bubba Chandler (P) | Pittsburgh Pirates

Bubba Chandler tiene que asegurar su cupo en la rotación de Pittsburgh durante el Spring Training de MLB | Edward M. Pio Roda/GettyImages

Que los bucaneros cuenten con Paul Skenes, último Cy Young de la Nacional y para muchos el brazo de mayor talento en todo el béisbol, ya otorga esperanza a la fanaticada del tradicional club.



Pues dicho sentimiento tendría que aumentar gracias a un Chandler quien combina atleticismo con fortaleza y que en apenas 31.1 entradas de MLB en la contienda pasada dejó marca de 4-1 con 4.02 de efectividad. Su recta y curva propician swings fallidos, algo que espera ratificar en el Spring Training.

8. Bryce Eldridge (1B) | San Francisco Giants

El inicialista de 21 años es poder y producción en un mismo bate, tal y como lo ratifica su media de 24 cuadrangulares y 87 fletadas en las recientes dos zafras dentro de las granjas de los californianos.



Por si fuera poco, se estrenó en la élite del béisbol en septiembre pasado, lo que da a entender que recibirá la oportunidad de titularizar defendiendo un primer cojín que carece de dueño actualmente en la novena de la bahía.

7. Nolan McLean (P) | New York Mets

El diestro de 24 años mostró parte de su calidad en los últimos meses de la campaña anterior, dejando registro de 5-1 junto a 2.06 de efectividad, argumentos que invitan a pensar que de hacer un decente campamento de pretemporada, estará en la maltrecha rotación de los metropolitanos.



Su recta pesada y slider consistente lo proyectaron meses atrás como la mejor promesa del pitcheo de Grandes Ligas.

6. Samuel Basallo (C) | Baltimore Orioles

Es cierto que no pudo demostrar sus enormes herramientas ofensivas en el grueso los 31 cotejos oficiales que disputó arriba en 2025, pero el dominicano es uno de los receptores jóvenes más interesantes de Major League Baseball, de la mano a su capacidad para conectar fuerte la bola desde ambos lados del plato.



Aunque los oropéndolas tienen en Adley Rutschman a un teórico seguro de vida con la mascota, Basallo buscará en el venidero Spring Training ser tomado en cuenta para la inicial, posición en la que también se desempeña.

5. JJ Wetherholt (INF) | St. Louis Cardinals

JJ Wetherholt está llamado a causar impacto en el Spring Training 2026 de la MLB | Ada Pipkins/GettyImages

Mientras Masyn Winn coleccionó un escuálido .252 de average con .310 de OBP en 491 turnos de la última ronda regular de MLB, Wetherholt liga .304 y .418 de por vida en las filiales; por ende, los pájaros rojos podrían haber encontrado a su nuevo torpedero.



De todas formas, la versatilidad defensiva que aporta el máximo prospecto de los Cardinals y su bate le hacen ideal para causar impacto en primavera y posteriormente.

4. Leo De Vries (SS) | Athletics

Es muy joven (19 años); no obstante, su talento es tan evidente que aunque emerge como el futuro de los Athletics, y quizás la cara de la organización cuando ésta se mude a Las Vegas en 2028, ostenta herramientas para no descartarlo accionando en 2026.



En efecto, quien terminara en el top 3 de promesas de las mayores en 2025 destaca por su excelsa defensiva y un brazo confiable, aunado a mezclar poder (ocasional) con contacto y velocidad en ataque.

3. Spencer Jones (OF) | New York Yankees

Spencer Jones tiene que terminar de explotar en el Spring Training de 2026 | Diamond Images/GettyImages

Pese a que su físico llama la atención de inmediato, los 35 jonrones que descargó en las menores en 2025 tampoco deben pasar desapercibidos, y menos cuando se lleva mucho tiempo hablando de él en los campos de entrenamiento.



Lo cierto del caso es que la combinación de fuerza a lo zurdo con destrezas atléticas en los jardines de Spencer Jones encajan perfectamente en el perfil que necesitan los Bombarderos, en especial si Jasson Domínguez continúa sin explotar.

2. Kevin McGonigle (SS) | Detroit Tigers

Poco importa que su guante esté algo por debajo para la posición 6 del cuadro y que tenga apenas 20 años de vida, el más que avanzado bate de McGonigle, dueño de .308 puntos vitalicio y .410 en porcentaje de embasado, tendrían que abrirle una puerta a optar por la titularidad de los felinos desde el Spring Training 2026.



De hecho, ni la actual versión de Javier Báez ni mucho menos Trey Sweeney se han mostrado capaces de otorgar estabilidad a las paradas cortas en la Ciudad del Motor, significando otro factor en favor del principal prospecto de la divisa.

1. Roman Anthony (OF) | Boston Red Sox

Roman Anthony tratará de reafirmar en el Spring Training del 2026 algunas cosas que exhibió en 2025 | Greg Fiume/GettyImages

Anthony logró en 71 compromisos de la campaña anterior de MLB lo que no consiguieron las otras dos máximas esperanzas nóveles de los patirrojos, Kristian Campbell y Marcelo Mayer: exhibir contacto (.292 AVE), madurez en el plato, facilidad para embasarse (.396 OBP) y notable defensa.



Es evidente que al patrullero de 21 años le han quedado pequeña las menores, así que se convertirá en una pieza a seguir en los juegos de pretemporada, camino a quedarse en el roster del manager Alex Cora.

