5 primera base que pueden firmar los Mets para sustituir a Pete Alonso

La salida de Pete Alonso rumbo a Baltimore, cortesía de un contrato de cinco años y 155 millones de dólares con los Orioles, dejó un vacío enorme en Queens. Es que el Oso Polar no sólo se fue el máximo referente de poder ofensivo de los New York Mets desde su arribo a MLB en 2019; también una figura icónica y popular para la leal afición.

Ahora la gerencia encabezada por David Stearns enfrenta una decisión clave: cómo ocupar la primera base sin perder competitividad inmediata, luego que el seleccionado a cinco Juegos de Estrellas coleccionara 264 jonrones (la segunda mayor cantidad de toda la competición) y 712 producidas en las anteriores siete campañas.

Claro está, en la agencia libre existen varias rutas posibles y con argumentos interesantes, aunque ninguna perfecta, que deben considerar los metropolitanos en vías de encontrar el sustituto del Polar Bear.

5. Rhys Hoskins

El veterano inicialista aparece como una pieza natural si el objetivo es mantener un perfil similar al de Pete Alonso: poder diestro y experiencia en el medio del lineup. Si bien no alcanza el estelar estatus del ya ex slugger de los Mets, sus números respaldan su candidatura, dado que aunque conectó 12 jonrones y remolcó 43 carreras con Milwaukee Brewers en 2025, lo hizo en apenas 90 compromisos, mientras que entre 2018 y 2024 pegó al menos 26 cuadrangulares y produjo 71 impulsadas en cada temporada completa que disputó.



Con 33 años, su mercado debería permitir un contrato corto, probablemente de dos ejercicios y unos 20 millones de dólares; una apuesta razonable para un equipo que no quiere hipotecar su flexibilidad financiera.

4. Paul Goldschmidt

Paul Goldschmidt estuvo con los Yankees en 2025 | Jim McIsaac/GettyImages

El futuro candidato al Salón de la Fama de Cooperstown se desvinculó de los New York Yankees en otoño, tras un único curso en el que fue a menos, pese a una muy buena primera mitad.



Debe ser una opción de alto impacto mediático, pero claramente de corto plazo. Con 38 años, un acuerdo de una zafra y alrededor de ocho millones de dólares tendría sentido, especialmente como puente mientras se desarrollan otras soluciones internas, o de cara al 2027.

3. Eugenio Suárez

Aunque no es un inicialista puro, el venezolano entra en escena por su enorme impacto ofensivo, al punto que viene de su segunda temporada de 49 vuelacercas, junto a 118 producidas; este último rubro siendo una marca personal.



Su llegada permitiría múltiples configuraciones defensivas al manager Carlos Mendoza, quien podría utilizar a su paisano en la tercera y mover a Mark Vientos a la primera, o incluso, colocar al propio Geno en la inicial. Eso sí, con 34 calendarios y dos apariciones en el Juego de Estrellas, Suárez buscará un pacto de dos o tres campañas por entre 40 y 50 millones.

2. Cody Bellinger

Cody Bellinger tuvo un gran 2025 con los Yankees | Jim McIsaac/GettyImages

El MVP de la Liga Nacional en 2019 es una alternativa menos ortodoxa, así que intrigante. Esa cierto que su nombre suena con fuerza para regresar a los Yankees; no obstante, algunos reportes indican que aterrizar en Queens es factible si recibe una oferta cercana a los $100.000.000 por tres contiendas.



El valor de Bellinger reside en la versatilidad y eficacia, pues actúa en la inicial y también brilla en los jardines, algo que daría enorme flexibilidad al roster. El riesgo estaría en la inconsistencia ofensiva, pero su potencial de estrella sigue intacto.

1. Alex Bregman

Alex Bregman podría llegar a los Mets para que Mark Vientos pase a la inicial | Al Bello/GettyImages

La opción número uno que manejan los Mets para suplir a Alonso es firmar a Bregman, un tres veces All Star y Guante de Oro en la tercera base que se salió de su acuerdo con los Boston Red Sox.



En efecto, adquirir al ganador de dos anillos de Serie Mundial con Houston Astros permitiría mover definitivamente al fornido Vientos al primer cojín y reforzar el infield con un pelotero completo, líder natural y probado en playoffs.

Más noticias sobre MLB