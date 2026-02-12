Aaron Boone responde a jugador que atacó a los Yankees al firmar con los Red Sox

La División Este de la Liga Americana se perfila, nuevamente, como una de las más competitivas del béisbol en 2026, cortesía de varios equipos aspirando al banderín tras un tremendo cierre de 2025 en el que Toronto Blue Jays y New York Yankees finalizaron empatados con 94 victorias.

En medio de ese escenario aparece un nuevo protagonista, el cual ha añadido tensión a la rivalidad, motivado a que acaba de pactar con Boston Red Sox: Isiah Kiner-Falefa. El utility que defendió los colores de los Bombarderos del Bronx entre 2022 y 2023 ahora forma parte de los patirrojos, al que comparó en público con los pupilos de Aaron Boone.

"Definitivamente sentimos que (Boston) era un rival más difícil para nosotros que ellos (New York)", declaró Kiner-Falefa a medios estadounidenses. "Una vez que vimos al otro equipo, nos sentimos mucho más contentos. Definitivamente fue un tema de conversación".

Sus palabras no pasaron desapercibidas para el manager Boone, quien respondió con calma durante su primera conferencia de prensa en el Entrenamiento Primaveral de los Yankees en Tampa. “Supongo que tenía razón”, señaló irónicamente.

Aaron Boone on Isiah Kiner-Falefa's comments on the Yankees:



"A little surprising to hear IKF say that...you gotta play who you play" pic.twitter.com/greTOwXZrg — Yankees Videos (@snyyankees) February 11, 2026

Kiner-Falefa fue pieza importante en la carrera de Toronto hacia la Serie Mundial el año pasado. Los Blue Jays lograron el título divisional al imponerse a los Bombarderos en un desempate y posteriormente eliminaron al conjunto neoyorquino en la Serie Divisional del joven circuito, luego de que estos últimos eliminaran a los patirrojos en la Serie de Comodín.

Asimismo, el dueño de un Guante de Oro en MLB reconoció que le hubiera gustado explicar su versión antes, ya que la controversia relacionada a los Yankees surgió hace semanas, sin que tuviera oportunidad de dar declaraciones formales. Ahora, enfocado en su nueva etapa con Boston, tras pactar por un curso y 6 millones de dólares, el nacido en Honolulú busca dejar atrás la polémica y concentrarse en una campaña que promete una intensa lucha divisional.

Al margen de la polémica, Kiner-Falefa también se refirió a uno de los momentos más discutidos de la pasada Serie Mundial: el out forzado en el plato que pudo cambiar el desenlace del séptimo juego frente a Los Angeles Dodgers. El pelotero explicó que siguió instrucciones para mantenerse cerca de la base y evitar una jugada defensiva, y que su intención fue impedir una doble matanza para darle la oportunidad al bateador Ernie Clement, quien atravesaba un gran momento ofensivo.

Más noticias sobre los New York Yankees