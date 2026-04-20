Aaron Judge y Ben Rice igualan marca de jonrones de Yankees de Yogi Berra y Mickey Mantle

El poder ofensivo de los New York Yankees volvió a marcar la diferencia en el Yankee Stadium, donde los Bombarderos completaron el domingo su barrida sobre los Kansas City Royals con una contundente victoria 7-0. Como ha sido una constante en los últimos años, Aaron Judge lideró el espectáculo para los hombres de Aaron Boone, acompañado esta vez por el ascendente Ben Rice.

A estas alturas ya no sorprende lo que pueda hacer El Juez, ganador de tres MVP de la Liga Americana en las últimas cuatro campañas. El capitán de los Mulos volvió a responder desde temprano al conectar un jonrón de dos rayitas en la primera entrada, enviando la pelota hacia Monument Park, en lo que significó su noveno de la temporada y sexto en los últimos ocho juegos.

Por su parte, Rice continúa consolidándose como una de las revelaciones en ataque del popular club del Bronx. El joven inicialista sumó su cuarto compromiso consecutivo conectando cuadrangular, esta vez con un batazo solitario en el segundo inning hacia el jardín derecho, el cual ha ayudado a exhibir impresionantes .338 de bateo, .476 de OBP, .800 de slugging y 1.276 de OPS, cuatro rubros en los que se posiciona primero en la MLB.

Aaron Judge has 9 HRs, Ben Rice has 8. Their combined 17 are the most of any teammates in MLB. — Bryan Hoch ⚾️ (@BryanHoch) April 19, 2026

Los jonrones de Judge y Rice llegaron ante el abridor zurdo Cole Ragans, quien tuvo una salida complicada, dado que también permitió un estacazo de cuatro bases, y de tres carreras, de Trent Grisham, aunado a otorgar ocho boletos, la cifra más alta de su carrera.

La sociedad ofensiva entre el mencionado jardinero y el primera base ha sido clave para el arranque de zafra de los Yankees. Entre ambos acumulan 17 cuadrangulares, la mayor cantidad para cualquier dúo de Grandes Ligas actualmente. Asimismo, se convirtieron en la tercera pareja en la historia de la franquicia en alcanzar al menos ocho vuelacercas cada uno en los primeros 22 desafíos de un curso, uniéndose a leyendas de la talla de Yogi Berra y Mickey Mantle en 1956, igual que al binomio Judge-Anthony Rizzo en 2022.

El citado encuentro reafirmó una fórmula clásica del equipo neoyorquino: poder al bate y victoria final. Es que los Bombarderos mejoraron su marca a 8-1 cuando conectan al menos dos jonrones en un cotejo, al tiempo de alcanzar tres victorias consecutivas, racha que los mantiene en la cima de la siempre complicada División Este del joven circuito, con medio juego de ventaja sobre Tampa Bay Rays.

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