Aaron Judge es el más rápido en MLB con 350 jonrones: ¿A quiénes superó?

Desde el comienzo de la temporada de 2025 en MLB se ha dicho que Aaron Judge llegó preparado para una campaña histórica con los New York Yankees y justo antes del receso por el Juego de Estrellas lo confirmó.

El capitán del equipo del Bronx conectó ante el pitcheo de los Chicago Cubs su cuadrangular 350 en Grandes Ligas, una cifra que lo puso en el séptimo lugar entre los jugadores activos, lo acerca al top 100 de todos los tiempos y además le hizo dueño de una marca importante.

Judge, de 33 años de edad, consiguió su vuelacercas 350 en el partido 1.088 de su carrera y eso lo deja como el jugador que más rápido llega a esta cantidad en la historia de las mayores. Y por mucho: la diferencia con la anterior marca es de casi 200 partidos.

El jardinero derecho de los Yankees está jugando su temporada número 10 en MLB y, aunque es sobresaliente lo que acaba de conseguir, los seguidores de este deporte no dejan de pensar en todo el tiempo que perdió entre 2018 y 2020 por las lesiones.

En cualquier caso, Judge acaba de dejar atrás la marca que estaba en poder de un pelotero cuyo nombre es sinónimo de poder: el de Mark McGwire, que llegó a su jonrón 350 en 1.280 duelos en 1997 cuando todavía vestía el uniforme de los entonces llamados Oakland Athletics.

En la lista de los peloteros que más rápido han alcanzado el hito de 350 cuadrangulares aparecen el puertorriqueño Juan González (1.298), Alex Rodriguez (1.301), el miembro del Salón de la Fama Harmon Killebrew (1.319) y el astro dominicano Albert Pujols (1.320). A excepción de González, que se retiró con 434 jonrones, todos los demás pasaron de 500.

New York Yankees All-Star slugger Aaron Judge has become the fastest player to hit 350 home runs — and he did it in 192 fewer games than Mark McGwire. https://t.co/aVLBgtekCz pic.twitter.com/ELBf5hH8xg — ABC News (@ABC) July 13, 2025

Fiel a su estilo, Judge se negó a dar notoriedad a su marca en su momento porque ese día no pudo darle el triunfo a su equipo en el partido.

“Habría sido genial si hubiéramos conseguido una victoria hoy si haces algo así”, declaró Judge al portal de MLB. “He tenido muchos compañeros de equipo geniales y he estado en algunos buenos equipos. Me han puesto en la mejor posición para salir y rendir al máximo. Es un reconocimiento a todos los compañeros que he tenido a lo largo de los años”.