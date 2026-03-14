El abridor de Estados Unidos si avanza a semifinales del Clásico Mundial 2026

República Dominicana ya espera rival en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. El mismo saldrá del duelo de cuartos de final que disputan en Houston, Canadá y Estados Unidos.

Pese a arribar a la ascendente justa de selecciones con la vitola de gran favorita al título, la escuadra de las barras y las estrellas logró su clasificación en el segundo lugar del Grupo B con récord de 3-1, y gracias a la victoria de Italia sobre México en la última jornada. Los dirigidos por Mark DeRosa empezaron el certamen imponiendo su categoría ante Brasil, Gran Bretaña y la nación azteca; sin embargo, fueron sorprendidos por los transalpinos, lo que complicó su boleto a la siguiente etapa.

No obstante, el periodista Jeff Passan reveló en el Pat McAfee Show que DeRosa ya tenía en mente a su abridor para la eventual semifinal, a disputarse en el IoanDepot park de Miami este domingo. Nada más y nada menos que Paul Skenes.

"Si Estados Unidos gana este partido (versus Canadá), Skenes se enfrentará a República Dominicana por un puesto en la final. ¡No hay nada mejor que eso! Por eso la gente adora este torneo", citó Passan.

"If USA wins this game and the Dominican Republic beats Korea tonight...



We've got Paul Skenes versus the DR for a trip to the finals on Sunday night..



It doesn't get any better than that and that's why people love this tournament" ~ @JeffPassan #PMSLive pic.twitter.com/TSMv5bRHAP — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) March 13, 2026

El as de Pittsburgh Pirates y ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2025 sería el encargado de retar a la mejor ofensiva de lo que va de Clásico Mundial, misma que ha descargado 14 cuadrangulares, igualando la marca histórica del evento, en apenas cinco desafíos.

Quien también ganara el Novato del Año del viejo circuito en 2024 se estrenó oficialmente con la selección de las barras y las estrellas el pasado lunes al blanquear durante 4.0 episodios a México, cediendo apenas un sencillo y regalando un boleto, pero ponchando a siete.

A su vez, el manager de Dominicana, Albert Pujols, utilizará al diestro de los Athletics, Luis Severino, para subir al montículo en las semifinales.

¿Cómo es el contrato de Paul Skenes con los Pirates en MLB?

Pese a ser probablemente el mejor pitcher de la Nacional en los tiempos recientes, y uno de los dos más dominantes en todo MLB, junto con Tarik Skubal de Detroit Tigers, la perla de 23 años apenas participará en su tercer ejercicio en la élite del béisbol.

Por consiguiente, el seleccionado a dos Juegos de Estrellas tiene contrato de novato, el cual vencerá luego del curso de 2029. Es decir, se declararía agente libre a partir del 2030.

Skenes devengó "apenas" 875 mil dólares en la campaña pasada, mientras que cobrará 936 mil en 2026.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol