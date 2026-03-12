Los abridores de Japón y Venezuela para el trascendental juego de cuartos de final del Clásico Mundial

Japón y Venezuela protagonizarán el sábado un duelo que, de cualquier manera, será histórico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, ya que ambas selecciones, poderosas a nivel internacional, chocarán por primera vez en este torneo.

Aunque los dos países han participado en todas las ediciones del WBC (se realiza desde 2006), nunca habían coincidido en un enfrentamiento directo hasta este cuartos de final, mismo que se disputará en el loanDepot park de Miami, escenario que promete un ambiente vibrante en las gradas.

El conjunto japonés llega a la cita como uno de los grandes favoritos a repetir una corona que ya levantó en 2023, igual que en 2006 y 2009. Los asiáticos terminaron invictos la fase de grupos en cuatro compromisos y mantienen la etiqueta de potencia vitalicia del evento. Por su parte, Venezuela avanzó a la ronda del KO con balance de 3-1 y mostrando un juego sólido en cada faceta, pero con el desafío de enfrentar a uno de los cuerpos de pitcheo más dominantes del campeonato.

Yoshinobu Yamamoto and Ranger Suarez are expected to start the Japan vs. Venezuela quarterfinal on Saturday pic.twitter.com/sg64TpHq8M — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 12, 2026

El choque tendrá un atractivo especial en la lomita, con dos abridores de alto nivel en MLB: Yoshinobu Yamamoto y Ranger Suárez. El actual brazo de Los Angeles Dodgers posee estatus estelar en Estados Unidos, tras un brillante 2025 en el que registró foja de 12-8 con 2.49 de efectividad y 201 ponches en 173.2 entradas, siendo finalista al Cy Young de la Nacional y obteniendo el MVP de la Serie Mundial. Asimismo, el diestro de 27 años tuvo participación durante la fase de grupos de este WBC, trabajando 2.2 innings sin permitir carreras ante la toletería de China Taipéi.

A su vez, el manager Omar López apostará por un Suárez quien viene consolidándose como uno de los abridores más confiables del béisbol en los cursos recientes, al punto de asistir al All-Star en 2024 y reunir 3.30 en rayitas limpias en las recientes dos campañas. De hecho, sus sólidas prestaciones con los Philadelphia Phillies le permitieron firmar un jugoso contrato de cinco años y 140 millones de dólares con Boston Red Sox.

En relación al presente Clásico, Suárez suma una salida de 2.0 tramos versus Países Bajos, en la cual aceptó una anotación y tres hits.

Con dos pitchers de primera línea y rosters cargados de talento en las mayores, la batalla entre Japón y Venezuela promete ser una muy atractiva en los cuartos de final del WBC, y un capítulo inédito en las páginas doradas de dicha competición.

