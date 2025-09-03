¿Quién es el agente de Gleyber Torres en la MLB?

Durante el receso de campaña de MLB hubo reportes de que Gleyber Torres rechazó algunas propuestas de contratos multianuales en la agencia libre y por eso fue una sorpresa verlo firmar con los Detroit Tigers por un año y 15 millones de dólares para la zafra de 2025.

Más tarde, el venezolano explicó que esa fue la estrategia que definió para su primera incursión en el mercado abierto de las Grandes Ligas.

“Sólo buscaba un contrato de un año porque creo mucho en mí mismo”, dijo Torres cuando los bengalíes lo presentaron oficialmente como parte de la escuadra. “Siempre apuesto por mí mismo. Intenté encontrar el lugar adecuado para jugar un año, y tuve algunas oportunidades con otros equipos, pero busco un equipo joven, especialmente Detroit".

Gleyber Torres (@TorresGleyber) with Octagon Baseball agent Scott Pucino pic.twitter.com/zSCbwrnApf — Octagon Baseball (@OctagonBaseball) August 12, 2017

Su plan parece haber sido un acierto, porque tuvo una buena primera mitad de campaña que le llevó al Juego de Estrellas por tercera vez en sus ocho años en las mayores (y primera como titular) y le permitirá subir su valor de mercado. Y esa, seguramente, fue una recomendación de su agencia.

Uno de los primeros agentes de Torres fue Scott Pucino, ya fallecido. Pero el caraqueño no se mudó de la agencia Octagon, que lo representa desde julio de 2013, apenas tres días después de que firmó como profesional con un bono de 1,7 millones de dólares con los Chicago Cubs.

“Gleyber posee el perfil del pelotero que aspiramos a tener”, le dijo Wilfredo Polidor, que entonces era gerente de Octagon en Venezuela, al periodista Alexander Mendoza. “Gleyber tiene un gran talento y esperamos consolidar una larga relación”.

Bajo su asesoría -que incluye arbitraje, mercadeo, relaciones públicas, planificación fiscal y manejo de la carrera, además de las negociaciones de contrato- Torres ha alcanzado unas ganancias totales de 52.4 millones de dólares.

¿A qué otros jugadores representa Octagon?

La firma se fundó en 1983 y en sus redes sociales la agencia Octagon se define como “líderes mundiales en gestión y marketing de deportes y entretenimiento”. En su cartera de clientes tienen a tenistas, boxeadores, atletas olímpicos y estrellas de la NBA como Stephen Curry y Bam Adebayo.

En MLB no sólo representan a Gleyber Torres sino también a sus compatriotas Eugenio Suárez y Willson Contreras, al dominicano Julio Rodríguez, a la estrella de los Kansas City Royals Bobby Witt Jr., al lanzador japonés Shota Imanaga y muchos otros.

Antes tuvo entre sus clientes a estrellas venezolanas de las Grandes Ligas como Félix Hernández, Miguel Montero, Víctor Martínez, Edward Mujica, Rafael Betancourt, Asdrúbal Cabrera, Gregor Blanco, Jesús Guzmán, Omar Infante y Franklin Gutiérrez.