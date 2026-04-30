Alex Bregman evitó que la directiva de los Boston Red Sox despidiera al cuerpo técnico la temporada pasada

A menos de una semana del despido del manager Alex Cora y otros cinco miembros de su cuerpo técnico, la decisión de la gerencia de los Boston Red Sox sigue resonando en los portales de noticias de MLB.

Tal vez sea porque los problemas de la escuadra no han sido resueltos con la llegada de Chad Tracy como piloto interino. Tras la jornada del miércoles, los Red Sox tienen seis derrotas en sus últimos 10 juegos y dos reveses consecutivos con un diferencial de carreras que volvió a ampliarse a -16.

Y ahora, el tema vuelve a salir porque hay un reporte que dice que Alex Bregman supuestamente tuvo influencia para que la reestructuración del staff técnico de Cora no sucediera en la temporada pasada.

According to @TheAthletic, Alex Bregman was a constant and outspoken advocate of newly fired hitting coaches Fatse, Lawson, and Cronin. He credited them with helping him return to All-Star form.



One version of events was that Breslow was going to fire some coaches last year… pic.twitter.com/8leGwlP3c3 — Gordo (@BOSSportsGordo) April 29, 2026

Bregman jugó en Boston en 2025 (bateó para .273/.360/.462, OPS de .821, 18 jonrones, 28 dobles y 62 remolcadas). Su llegada abrió la puerta para una polémica que terminó con la salida de Rafael Devers y al final de la campaña el veterano antesalista resolvió ejercer su derecho a salirse del contrato para irse a la agencia libre y firmó con los Chicago Cubs.

¿Qué papel jugó Alex Bregman en la permanencia de los técnicos de Boston en 2025?

Un reporte del reconocido portal The Athletic cita a un jugador no identificado del roster de 2025 que declaró que "Bregman intervino el año pasado y evitó los despidos" de algunos entrenadores

Otras fuentes, sin embargo, cuentan otra historia a los reporteros Chad Jennings, Jen McCaffrey, Patrick Mooney y Ken Rosenthal de The Athletic. No llegaron a afirmar que Bregman salvara el puesto de alguien en específico, pero sí le declararon a The Athletic que el antesalista defendió abiertamente a los coaches de bateo Pete Fatse, Dillon Lawson y Joe Cronin. Los tres salieron de la organización el sábado junto al manager Alex Cora.

¿Craig Breslow consideró reestructurar al cuerpo técnico en 2025?

La publicación de The Athletic tiene a una fuente que declara que el ejecutivo Craig Breslow “quería despedir a todos los que estaban aquí antes de su llegada. Y eso es lo que tiene ahora”. La verdad es que ya no queda ningún coach en el cuerpo técnico del equipo de Grandes Ligas que estuviera en los Red Sox antes de que Breslow asumiera el cargo de director de operaciones de béisbol en octubre de 2023.

Pero Breslow asegura que no tenía el objetivo de realizar cambios en el cuerpo técnico la temporada pasada. Dice que tampoco comenzó 2026 con la intención de reestructurarlo.

"Estas decisiones se basaron en el rendimiento en el campo”, dijo Breslow. “Y como ya he dicho antes, asumo la responsabilidad del desempeño en el campo, de la plantilla. También asumo la responsabilidad de buscar soluciones. Sentíamos que teníamos muchísima confianza en el equipo, en los jugadores, en la gente del vestuario. Esta decisión fue muy, muy difícil, pero queríamos tomarla cuando aún nos quedaba suficiente temporada por delante como para ser el equipo que creíamos poder ser”.

Más contenido de los Boston Red Sox