Alex Bregman revela los detalles de su salida de los Boston Red Sox

Alex Bregman no salió en buenos términos de la organización de los Boston Red Sox. Después de su gran año, el tercera base decidió ejercer la opción de salirse de su contrato tras la temporada de 2025 y firmó con los Chicago Cubs por cinco temporadas y $175 millones.

Bregman aceptó $70.000.000 en pagos diferidos de los Cubs en un acuerdo que no incluye una cláusula de salida. Para muchos en Boston, fue algo inesperado, ya que todo parecía indicar que terminaría su contrato con los Red Sox y después buscaría opciones como agente libre.

Sin embargo, Bregman encontró tranquilidad en la oferta a largo plazo de los Cubs y también se vio seducido por la oportunidad de vestir otra camiseta de un equipo de gran tradición como Chicago.

"Los Cachorros realmente demostraron que valoran lo que es importante para nuestra familia", dijo Bregman para Foul Territory y además admitió que le sorprendió haberse salido de su contrato, pero ahora sabe que fue una buena decisión.

En el seno de los Red Sox, la situación no fue fácil de manejar. "Si Alex Bregman hubiera querido estar aquí, en última instancia, estaría aquí", afirmó días atrás Sam Kennedy, presidente de los Red Sox, a los medios que cubren el Spring Training.

Bregman se metió en los libros de historias de los Cubs, con el tercer acuerdo más grande en la franquicia, tras los $184 millones de Jason Heyward en 2015 y el pacto de $177 millones de Dansby Swanson en el 2022.

El antesalista salió de los Houston Astros para unirse a Boston y tener un año magnífico en el 2025. En 433 turnos al bate, el antesalista conectó 118 hits, incluyendo 18 jonrones y 28 dobles, logrando remolcar 62 carreras y anotar en 64 ocasiones.

Boston esperaba armar un equipo alrededor de Bregman, pero al final las cosas no se dieron como esperaba. Ahora con los Cubs, el experimentado busca aportar su Guante de Oro y su bate oportuno para buscar ganar su división.

La foto de Alex Bregman y Rafael Devers que encendió la polémica

Durante el compromiso de pretemporada entre los Cubs y los San Francisco Giants, Alex Bregman se tomó una fotografía con Rafael Devers, con quien compartió poco tiempo en los Red Sox.

Después de la contratación de Bregman, Devers mostró su descontento y empezó a pedir ser cambiado. La organización de Boston lo complació y lo envió a San Francisco, ya que no querían que jugara en la tercera base por la presencia de Bregman.

A pesar de este asunto, parece que el problema nunca estuvo de parte de los peloteros, sino que fue algo más de la organización. Obviamente la fotografía causó molestia en los aficionados de Boston, pero lo cierto es que ya son dos ex jugadores de los Red Sox.

