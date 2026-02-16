Gerente de los Red Sox envía mensaje a Alex Bregman: "No quería estar aquí"

Los Boston Red Sox aún lamentan la partida de Alex Bregman a los Chicago Cubs, pero su director ejecutivo, Sam Kennedy, cree que el jugador no hizo lo necesario para mantenerse en el equipo de Nueva Inglaterra, pese al esfuerzo de la organización.

Bregman tuvo una gran temporada con los Red Sox en 2025 y todo parecía indicar que la relación entre ambos se iba a extender. Sin embargo, el tercera base decidió ejercer la opción de salirse de su contrato tras la temporada de 2025 y firmó con Chicago por cinco temporadas y $175 millones.

"Si Alex Bregman hubiera querido estar aquí, en última instancia, estaría aquí", afirmó Kennedy a los medios que cubren el Spring Training de los Red Sox.

Bregman aceptó $70.000.000 en pagos diferidos de los Cubs en un acuerdo que no incluye cláusula de salida. Es el tercer acuerdo más grande en la historia del conjunto de Chicago después de los $184 millones de Jason Heyward en 2015 y el pacto de $177 millones de Dansby Swanson en el 2022.

Al ejecutivo se le preguntó por la política de la organización de Boston de no ofrecer cláusulas de no intercambio a sus peloteros, algo que pesó en la situación de Bregman. "Tratamos de no hablar sobre las políticas de la organización ni sobre los puntos finos de las negociaciones, porque simplemente no te sirve de nada hacerlo", comentó.

Lo cierto es que Bregman tuvo una sólida campaña con los Red Sox y extrañarán su producción en 2025. En 433 turnos al bate, el antesalista conectó 118 hits, incluyendo 18 jonrones y 28 dobles, logrando remolcar 62 carreras y anotar en 64 ocasiones.

Ante la salida de Bregman, los Red Sox hicieron un movimiento con los Milwaukee Brewers por Caleb Durbin, quien peleará con Marcelo Mayer por la posición de antesalista durante el Spring Training.

Durbin, de 25 años de edad, dejó promedios de .256/.334/.387 con 11 jonrones, 25 dobles, 53 carreras remolcadas, 18 bases robadas y hasta 30 boletos negociados en 445 turnos al bate. Quizás no tiene la producción ni el guante de Bregman, pero es un jugador interesante y con proyección a subir sus estadísticas en el 2026.

Los Red Sox se han reforzado muy bien en la temporada baja, con firmas de jugadores estelares como Willson Contreras o Ranger Suárez. Con ellos, esperan pelear la División Este de la Liga Americana en el 2026.

