Alex Cora tras los 6 errores el umpire C.B. Bucknor: "Sólo tiene que cantar bolas y strikes"

El umpire principal C.B. Bucknor pasará a la historia como la primera víctima del sistema de desafíos de bolas y strikes ABS, ya que dicha tecnología le revirtió 6 de sus decisiones durante la victoria de los Cincinnati Reds por 6-5 en entradas extras sobre los Boston Red Sox.

El umpire, de 63 años, sufrió la anulación de dos terceros strikes consecutivos a raíz de los desafíos presentados por el venezolano Eugenio Suárez en la sexta entrada. De hecho, los escarlatas tuvieron una efectividad de 5 de 5 en sus desafíos durante el encuentro, mientras que los patirrojos registraron 1 de 3.

Por ello, el manager de los Red Sox, Alex Cora, fue muy duro al criticar al juez del plato, quien no tuvo la mejor de sus noches, siendo expuesto por el uso de la tecnología en las Grandes Ligas.

C.B. Bucknor tried to ring up Eugenio Suárez on back-to-back pitches.



Suárez challenged both and won both challenges.



(H/T: @tylermilliken_) pic.twitter.com/erzchAXPw0 — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) March 28, 2026

"Él tiene un solo trabajo: cantar las bolas y los strikes", declaró Cora tras el partido, según reportó NESN. "No fue su mejor día. Para eso sirve el sistema. Ahí está, a la vista de todos. Él será el primero en reconocerlo. Lo vi bajar la cabeza después de uno de los desafíos. Todos somos humanos".

Bucknor, quien figura entre los umpires activos con mayor antigüedad en la liga, ha trabajado en las Grandes Ligas desde 1996. Ahora tendrá el reto de afinar la detección de la zona de strike, la cual estará revisada con continuidad hasta por los peloteros en cada turno.

¿Cómo funciona el Sistema de Reto ABS?

A partir de la campaña de 2026, los jugadores de Grandes Ligas podrán apelar un strike cantado por los árbitros humanos. Para ello tendrán el recurso del Sistema Automatizado de Bolas-Strike (ABS por sus siglas en inglés).

Este sistema lo que hace es monitorear la ubicación exacta de cada lanzamiento teniendo en cuenta la zona específica de un bateador. Si un bateador piensa que el árbitro se equivocó en un sentencia puede retar su decisión. Al hacerlo, “una gráfica demostrando el resultado es transmitido por una red 5G y casi inmediatamente exhibida a los espectadores presentes por la pantalla del estadio y a los televidentes”, detalla la publicación de MLB.com.

Será similar a los recursos que se observan en las transmisiones de los partidos en TV, pero esta vez sí piden cambiar decisiones.

¿Cuántos retos tendrá cada equipo?

De acuerdo con la información que se maneja, cada escuadra dispondrá de dos retos cada uno al momento de iniciar el encuentro. Si el choque se alarga a extrainnings “cualquier equipo que comienza el extrainning sin retos recibirá uno para el 10mo capítulo. Si utilizan dicho reto, recibirán otro para el capítulo 11 y así sucesivamente”.

Detalla el portal de la liga que si a un conjunto le quedan retos para el comienzo del décimo episodio “no recibirán otro adicional para esa entrada, aunque lo tendrán para cada inning siguiente si se quedan sin retos al comienzo del episodio”.

¿Quién puede utilizar el reto?

Los managers no podrán retar una decisión de bolas y strikes con el Sistema ABS. Sólo tienen esa potestad el bateador, el lanzador o el receptor. Los retos tendrán que pedirse inmediatamente después de la decisión del árbitro, “sin asistencia de la cueva ni los otros jugadores”.

¿Cómo se hace el reto?

Lo que está establecido es que el jugador se da una palmada en la gorra o el casco para avisarle al árbitro su deseo de retar la decisión. Esa es la señal convenida, aunque también pueden expresarlo verbalmente. Una vez que se solicite, en la pantalla del estadio se verá gráfica animada con el análisis del pitcheo.

Más contenido de MLB