Alex Cora responde a los fanáticos de Red Sox que piden la venta del equipo en medio de la crisis

Cuando el 2026 parecía ser el año para los Boston Red Sox, debido a los buenos movimientos que hicieron previo a la temporada, el arranque de campaña del conjunto dirigido por Alex Cora ha sido toda una decepción para los aficionados del club.

Los Red Sox se ubican en el último lugar de su división tras 11 partidos disputados, con récord de 3 victorias y 8 derrotas, con marca de 1-5 como visitante y 2-3 como locales.

Ante esa situación, los aficionados en el Fenway Park han pedido que el equipo sea vendido, algo a lo que respondió el manager del club. "En este momento, merecemos cualquier cosa que estén pensando los fanáticos. Por eso nos encanta estar aquí, porque sus expectativas con el equipo son tan altas como las nuestras", confesó el boricua.

La rotación del equipo ha sido todo un desastre, con 4.88 de efectividad en los primeros 10 partidos de la temporada. La ofensiva tampoco ha estado a la altura, sobre todo con bateadores fallando con hombres en posición anotadora.

Pocos se salvan del mal momento que viven los Red Sox. El venezolano Wilyer Abreu ha sido uno de esos jugadores que sí han estado a la altura del compromiso. El jardinero exhibe promedio de .372, con 3 jonrones y 8 carreras remolcadas.

Alex Cora gave his reaction to Red Sox fans chanting “sell the team” during Monday night’s loss to the Brewers at Fenway Park. https://t.co/uP4gfwjVGe — Boston Herald (@bostonherald) April 7, 2026

Sin embargo, sus compañeros no han podido batear, el equipo no ha podido combinarse en los factores necesarios para ganar encuentros y ahora se ubican a 5.5 juegos de diferencia en la tabla de posiciones de los New York Yankees, equipo que lidera el Este de la Liga Americana.

A pesar de la situación, quedan 151 juegos de calendario regular y Cora tiene toda la confianza para revertir los malos resultados, confiando en sus dirigidos.

“Haremos ajustes. Pero creo que hoy hubo algunas señales positivas, otras que se mantuvieron igual”, declaró Cora a Marcos Grunfeld de El Emergente. “Pero hay que mantener el rumbo. Así funcionan las cosas. No se puede reaccionar de forma exagerada en esta serie. Hay que jugar mejor. Esa es la clave. No importa si cambiamos la alineación o lo que hagamos. Si mañana nos presentamos a la una y trabajamos temprano, igual tenemos que jugar mejor de siete a diez”.

Perder a Alex Bregman en la temporada muerta ha molestado a los exigentes aficionados de Boston. Sin embargo, si las derrotas se extinguen, seguramente los fanáticos volverán a mostrar empatía por el equipo de Nueva Inglaterra.

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