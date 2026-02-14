Arizona Diamondbacks firman a Zac Gallen para la temporada de 2026

El viaje de Zac Gallen en la agencia libre no fue como esperaba, pero está de regreso a casa. El experimentado lanzador abridor no encontró contratos multianuales entre sus ofertas y prefirió regresar a los Arizona Diamondbacks en un acuerdo por una temporada.

De acuerdo con Ken Rosenthal, periodista de The Athletic, el contrato es por $22.025 millones por una temporada, igualando el monto que le ofrecían en la oferta calificada que rechazó en noviembre del año pasado.

Los lanzadores abridores no recibieron ofertas tan atractivas como se esperaba y Gallen, uno de los mejores entre los agentes libres disponibles, tuvo que conformarse con firmar por una campaña, en la que intentará demostrar que es uno de los mejores iniciadores de la Liga Nacional.

En el contrato de Gallen, más del 50% del salario se le pagará de manera diferida. Podrá volver a ser agente libre después de finalizada la temporada, aunque también existe la posibilidad de una renovación con el club de Arizona.

Gallen estaba buscando un contrato de al menos tres temporadas. Al reconocer que entre las ofertas que recibió no estaban esa cantidad de años, decidió que lo mejor era volver a Arizona.

"Creo que la gente entiende lo que Phoenix significa para mí. Mi esposa es de aquí. Ahora llamo a esto mi hogar. Así que, para nosotros, estar aquí sería increíble", comentó Gallen en una entrevista reciente.

En principios del año, los Chicago Cubs y los Baltimore Orioles mostraron interés en Gallen, pero ambos clubes no ofrecieron contratos de más de un año. Si iba a recibir un acuerdo de una campaña, tenía que ser con los D-Backs.

El finalista al Cy Young en la temporada de 2023 viene de los perores registros de su carrera en 2025, con 4.83 de efectividad en 33 aperturas. Superó los 180 innings por tercera vez en su carrera, lo que habla de lo sano que está su brazo de lanzar. De por vida tiene una ERA de 3.58.

Gallen se prepara para unirse a una rotación que se ve mejorada con respecto a la del año pasado, con las adiciones de Merrill Kelly (quien regresó en diciembre tras un breve paso por Texas) y de Michael Soroka.

Los Diamondbacks quedaron ubicados en la penúltima posición de su división en el 2025 con récord de 80 victorias y 82 derrotas.

