Arman paquete de cambio de los Yankees a Pirates por el dominicano Oneil Cruz

El equipo de los New York Yankees consiguió detener su racha de derrotas, pero todavía flota sobre el ambiente la barrida que sufrieron en su visita a Tampa Bay y que llevó a analistas de MLB a construir escenarios de cambio que pueden ayudar a reactivar la ofensiva del equipo del manager Aaron Boone.

Uno de ellos, Ethen Hutton de Sports Illustrated, cree que la pieza que necesitan en el Bronx es el outfielder dominicano de los Pittsburgh Pirates, Oneil Cruz.

“Los Yankees están en modo de ganar ahora tras dos eliminaciones consecutivas en la postemporada, cayendo ante los Toronto Blue Jays en la Serie Divisional de la Liga Americana la temporada pasada”, escribió Hutton. “Nueva York ha mostrado interés en un acuerdo por Cruz, lo que podría representar un objetivo de alto riesgo y alta recompensa para el equipo".

Oneil Cruz CRUSHES a HR on the 3rd pitch of the game 🍿 pic.twitter.com/ALVu0LIzC0 — ClutchPoints MLB (@ClutchpointsMLB) April 12, 2026

El analista destaca las habilidades ofensivas de Cruz, que no sólo tiene mucha velocidad en las bases, sino que con su incorporación podrían añadir “mucha potencia a una de las mejores alineaciones de las Grandes Ligas. Y aún no ha alcanzado su máximo potencial, que podría desarrollarse bajo la dirección del manager Aaron Boone”.

No está claro que Pittsburgh quiera desprenderse del dominicano. Los Pirates tienen balance de 10-6 que los tiene como líderes de la División Central de la Liga Nacional, y disfrutan de un diferencial de carreras de +19 en buena parte gracias al aporte de Oneil Cruz. Si acceden, el precio será alto.

¿Cómo es el contrato de Oneil Cruz?

El jardinero central de 27 años de edad evitó la audiencia de arbitraje al pactar con los Pirates un salario de 3.3 millones de dólares para la temporada de 2026. Le quedan dos años de arbitraje y será agente libre en 2029.

¿Qué números tiene en MLB?

Cruz fue el campeón de bases robadas de la Liga Nacional en 2025 con 38 y actualmente lidera el departamento con siete estafadas. Sus promedios son de .355/.429/.645 con OPS de 1.074, 3 dobles, 5 jonrones y 16 carreras impulsadas.

De por vida tiene una línea ofensiva de .238/.314/.434, .749 de OPS, 65 cuadrangulares, 69 dobles, 214 remolcadas y 80 bases robadas. Tiene dos campañas seguidas de 20-20.

¿A quién sacrificarían los Yankees para tener a Oneil Cruz?

En la propuesta de Ethen Hutton, los Yankees podrían convencer a Pittsburgh de entregar a Oneil Cruz si les envían al outfielder dominicano Jasson Domínguez, que está bateando mucho en Triple A y ya tiene experiencia en MLB, junto a los prospectos Spencer Jones y Carlos Lagrange.

Cruz es una figura importante para los Pirates -a pesar de alguna inestabilidad en la defensa-, pero puede resultarles tentador recibir a tres jugadores jóvenes y una promesa del pitcheo como lo es Lagrange.

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