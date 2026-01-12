Artículos de colección del Clásico Mundial de 2026

El Clásico Mundial de Béisbol no es sólo uno de los torneos más emocionantes del deporte del bate y el guante; también una fuente inagotable de recuerdos históricos.

No en vano, cada edición del certamen que organiza MLB ha dejado momentos inolvidables en la retina de fanáticos, jugadores, técnicos y medios de comunicación, motivo por el que algunos objetos se han transformado en auténticas joyas para coleccionistas.

En efecto, cada souvenir cuenta una historia del ascendente y mediático evento de selecciones, así que representa una hazaña que conecta a los aficionados con momentos para la eternidad.

En consecuencia y de cara al Clásico Mundial del 2026, a celebrarse del 4 al 17 de marzo, se presentarán diez artículos que todo seguidor de esta disciplina soñaría con tener en sus manos.

10. Boleto original de la final del WBC 2023

La final de 2023 entre Japón y Estados Unidos ha sido quizás la mayor exhibición deportiva y comercial de siempre en el certamen, de la mano del electrizante duelo del noveno inning entre dos iconos como Shohei Ohtani, lanzando, y Mike Trout, bateando.



De ese modo y a pesar de su escaso tamaño, una entrada original de ese partido es una auténtica joya para resguardar.

9. Bate de David Wright del WBC 2013

David Wright tuvo un notable WBC en 2013 | Christian Petersen/GettyImages

David Wright fue uno de los grandes protagonistas del World Baseball Classic de 2013 con Team USA.



Pues el madero que utilizó para conectar jonrones clave durante ese torneo es una pieza altamente valorada, dado que representó el liderazgo del otrora antesalista, en aquel momento uno de los referentes de las mayores.

8. Chaqueta de República Dominicana campeona del WBC 2013

La chaqueta de Dominicana en 2013, cuando ganó el Clásico, es una joya de colección | Thearon W. Henderson/GettyImages

La selección merenguera apenas ha alcanzado en una ocasión el juego cumbre del Clásico; sin embargo, no dilapidó esa única oportunidad, en 2013, para superar a Puerto Rico y coronarse en la cita universal.



Por consiguiente, las chaquetas oficiales de la delegación quisqueyana utilizadas en la mencionada justa, son muy cotizadas, dado que significan el trabajo y el éxito en representación de una nación en medio del principal de sus pasatiempos.

7. Gorra oficial de Puerto Rico subcampeón del WBC 2017

Puerto Rico tuvo un gran WBC 2017 | Harry How/GettyImages

Aunque ya habían sido finalistas en 2013, los boricuas realmente deslumbraron cuatro años después con su energía, estilo y su inolvidable corazón.



Es por ello que la gorra usada por los Francisco Lindor, Yadier Molina y Carlos Correa se convirtió en un símbolo de orgullo patrio, sin importar que en aquella edición también cayera en el cotejo decisivo, pero versus Estados Unidos.

6. Casco de Miguel Cabrera del WBC 2023

Miguel Cabrera se despidió del Clásico Mundial en la edición del 2023 | Rob Tringali/GettyImages

Es cierto que no pudo guiar a su país tan siquiera a una final; no obstante, Miguel Cabrera representó a Venezuela en cada contienda desde 2006 hasta 2023, incluyendo la de un 2013 en la que venía de obtener la anhelada Triple Corona y el MVP de la Americana.



Por ende, el casco de bateo del futuro miembro de Cooperstown en su despedía del torneo, hace tres años, simboliza el talento, la pasión y el legado.

5. Programa oficial del Clásico Mundial de Béisbol 2006

El programa oficial del primer Clásico Mundial es una joya para cualquier fan, motivado a que contiene alineaciones, estadísticas y fotografías de una cita que marcó un antes y un después.



A pesar de ser un artículo de papel, su valor histórico lo hace extremadamente importante dentro del mundo del coleccionismo deportivo.

4. Camiseta de Shohei Ohtani de la final del WBC 2023

Shohei Ohtani fue el MVP del Clásico de 2023 | Eric Espada/GettyImages

Aunque "sólo" cosechaba uno de los cuatro premios al Jugador Más Valioso que reúne actualmente en MLB, "Showtime" se erigió en la gran estrella del WBC de 2023.



En efecto, la actuación de la luminaria de dos vías, incluyendo un épico relevo en la final frente al Team USA (y ponche a Trout para el último out), llevó a Japón al campeonato y consolidó su estatus, así que el jersey que utilizó durante dicho cotejo es de los principales souvenirs de la era moderna.

3. Pelota firmada de la final del WBC 2009

El último desafío del Clásico de 2009 entre Japón y Corea del Sur es recordado como uno de los más intensos de siempre, por lo que una pelota oficial autografiada por los peloteros de ambas naciones ha sido muy codiciada.



Este objeto no sólo tiene valor deportivo, también simbólico ya que refleja una rivalidad que definió una época de la competición.

2. Pelota del out final de Estados Unidos campeón del WBC 2017

La novena norteamericana ganó su único título universal en 2017; por consiguiente, el último out quedó grabado en la memoria colectiva.



La bola con la que Dave Robertson obligó a Carlos Correa a fallar con un rodado a la tercera base es un souvenir sumamente cotizado en las vitrinas de USA Baseball.

1. Camiseta original de Japón campeón del WBC 2006

Ichiro Suzuki guio a Japón a ganar el Clásico Mundial de 2006 | Jed Jacobsohn/GettyImages

El primer Clásico Mundial de Béisbol, celebrado en 2006, resultó histórico. Es que Japón consiguió la corona y sus jugadores vistieron un uniforme que hoy es una reliquia.



Sin dudas, la camiseta que se pusieron figuras del calibre de Ichiro Suzuki o Daisuke Matsuzaka son de museo y representan el inicio de una era para esta actividad en el ámbito internacional.

