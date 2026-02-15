Así será el lineup de los San Diego Padres con Nick Castellanos en 2026

Desde hace días el nombre de Nick Castellanos ha estado en los titulares de las noticias de MLB. En cuestión de horas se supo que la gerencia de Philadelphia Phillies quería cambiarlo, que le pidieron que no se reportara al campo de entrenamientos y que finalmente lo dejaron en libertad.

Pero el veterano no pasó mucho tiempo desempleado, porque San Diego Padres lo firmó este fin de semana. Sólo tendrán que pagarle el salario mínimo, mientras su anterior escuadra responde por el resto de su contrato, de $100 millones, y que en 2026 llegaba a su quinto año.

“Hablé con algunos equipos antes de unirme a los Padres”, admitió Castellanos en una conversación con los periodistas en el campo de entrenamientos. “San Diego es un equipo de béisbol veterano, que no escatima esfuerzos para prepararse y ganar. También es importante su reputación por el trato y el apoyo que le brindan a sus jugadores. Incluso si algo sale mal siguen apoyándolos”.

El jugador de 33 años de edad bateó para .250 con 17 jonrones y 72 carreras impulsadas en 147 juegos el año pasado, y su pobre ofensiva no fue lo único que le hizo quedar en deuda con la organización de Filadelfia. Su problema fue principalmente su actitud, tal como se supo esta semana.

Nick Castellanos goes to the Padres.



The Padres will pay him the minimum with the Phillies footing the rest of his salary pic.twitter.com/bwGQdDAlRE — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 14, 2026

En cualquier caso, en la organización de San Diego pueden darse por ganadores al tener a un jugador con su experiencia por muy poco dinero: 180.000 dólares.

El plan de los Padres con Castellanos, de acuerdo con un reporte de Dennis Lin para The Athletic, es que se rote entre varios roles. Esperan que pase tiempo en los jardines, en la primera base y también como bateador designado.

De momento le han dado una gran bienvenida a su nuevo equipo, con Manny Machado elogiando al gerente AJ Preller por haber conseguido “a un jugador de $20 millones por centavos de dólar”. Castellanos y Machado se conocen desde la infancia y ahora serán vecinos de locker en el clubhouse, donde estarán cerca de Fernando Tatís Jr.

“Manny Machado, quien conoce a Nick Castellanos desde que eran niños en Miami, dice que el gerente general de los Padres, AJ Preller, merece una extensión por ‘conseguir un jugador de $20 millones por centavos de dólar'”, informó Bob Nightengale en sus redes sociales.

Así se verá el lineup de los Padres de San Diego en 2026 con Nick Castellanos:

Jugador Posición Fernando Tatís Jr. Jardinero derecho Manny Machado Tercera base Jackson Merrill Jardinero central Ramón Laureano Jardinero izquierdo Miguel Andújar/Nick Castellanos Bateador designado Gavin Sheets Primera base Xander Bogaerts Campocorto Jake Cronenworth Segunda base Freddy Fermín Receptor

