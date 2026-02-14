Padres obtienen a Nick Castellanos después de ser dejado libre por los Phillies

Los San Diego Padres y el veterano Nick Castellanos llegaron a un acuerdo de una temporada, después de que fuera liberado hace dos días por los Phillies de Philadelphia, de acuerdo con una información publicada por Jon Morosi de MLB Network.

Castellanos recibirá el salario mínimo de la MLB (780.000 dólares), ya que los Phillies pagarán los $20.000.000 de su salario. En grueso modo, los Padres son los grandes ganadores, ya que reciben a un jugador que ha sido All-Star en las Grandes Ligas por el sueldo mínimo de veterano.

Se espera que en San Diego, Castellanos reciba tiempo de juego en los jardines, como bateador designado y en la inicial, que debe ser su posición principal. La relación entre Castellanos y los Phillies estaba casi muerta, antes de que lo dejaran en libertad.

De hecho, los Phillies dejaron salieron del jugador el jueves, restándole aún $20 millones en su contrato. El equipo es responsable de pagar $19.22 millones de su salario en 2026.

El jugador de 33 años de edad iba a estar en la quinta temporada de su contrato por $100 millones. El veterano bateó para .250 con 17 jonrones y 72 carreras impulsadas en 147 juegos el año pasado, quedando también en deuda con su actitud.

Su relación con Rob Thomson, manager de los Phillies, tuvo un momento complicado, después de que el jugador hiciera un "comentario inapropiado", según dijo el dirigente, después de ser cambiado en un compromiso.

En los Phillies ya habían encontrado su sustituto en Adolis García y luego decidieron colocarlo en el mercado. Esto lo aprovecharon los Padres, al conseguir los servicios de un jugador con experiencia de 13 temporadas en la MLB.

En esa trayectoria, Castellanos tiene promedio de .272, con 250 jonrones, 920 carreras impulsadas en 1.688 encuentros, divididos con los Detroit Tigers, Chicago Cubs, Cincinnati Reds, y los Phillies.

Ha sido convocado en dos ocasiones al Juego de Estrellas, primero en 2021 y luego en 2023. Es un jugador que puede jugar en varias posiciones, tiene buen contacto con el madero y poder ocasional.

En seis temporadas de su carrera ha dado más de 20 jonrones y su cifra tope en este apartado fueron los 34 que logró en la temporada 2021 con los Reds. Ahora a los 33 años de edad recibe una buena oportunidad para continuar con su carrera y borrar el episodio con el manager de los Phillies.

Más noticias sobre MLB