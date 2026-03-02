Así sería el lineup de los New York Yankees si adquieren a Corey Seager

Pese a liderar MLB en jonrones durante las últimas dos campañas, los New York Yankees necesitan reforzar el lineup con miras al tramo final del 2026 si es que desean trascender en los playoffs. Pues para eso, la eventual llegada de Corey Seager sería vital.

De hecho, el periodista Joel Sherman destapó un tema tendencioso recientemente al revelar que los Bombarderos han estado cerca, y en un par de ocasiones, de adquirir al actual y estelar campocorto de los Texas Rangers, quienes a su vez no descartan deshacerse de un compromiso financiero al que todavía le restan seis temporadas y más de 189 millones de dólares pendientes por pagar, tras materializar el mismo luego del curso de 2021 y a cambio de 10 años y $325.000.000.

Por consiguiente, la popular divisa del Bronx haría muy bien entregando algunos peloteros, incluyendo prospectos, en vías de obtener al seleccionado a cinco Juegos de Estrellas, una luminaria que con el bate, y ahora también con el guante, asegura mejores prestaciones, con diferencia, que el actual titular en la posición 6 para el manager Aaron Boone: Anthony Volpe.

En el supuesto caso de que el dueño de dos MVP en Series Mundial (2020 con Los Angeles Dodgers y 2023 para los Rangers), aterrice en el Yankee Stadium, probablemente batearía como tercero en el lineup de Boone, protegiendo y a la vez beneficiándose de seguir en el orden a Aaron Judge capitán del equipo, dueño de los últimos dos MVP de la Liga Americana y probablemente el mejor cañonero de todo el béisbol, con el permiso de Shohei Ohtani.

Asimismo, Trent Grisham alinearía de primero, mientras que Ben Rice, Giancarlo Stanton, Cody Bellinger y Jazz Chisholm Jr. seguirían a Seager en una alcabala difícil de atravesar para cualquier monticulista, al tiempo que Austin Wells, si no entra en el eventual paquete con destino a Texas (o JC Escarra si el primero es canjeado), y Ryan McMahon o Jorge Caballero, accionarían en la parte baja del ataque.

Es cierto que Corey Seager no ha superado los 123 desafíos en una ronda regular desde 2022 y "apenas" disputó 102 en 2025; sin embargo, también lo es que que ha sobrepasado los 20 cuadrangulares en seis de sus 11 zafras en las mayores, incluyendo las cuatro más recientes. Por su parte, los 19 vuelacercas con 48 producidas que totaliza en 17 series de postemporada avalan la jerarquía y el carácter ganador de quien empezara su carrera en los Dodgers.

Así sería el lineup de los New York Yankees con Corey Seager

Jugador Posición Trent Grisham Jardinero central Aaron Judge Jardinero derecho Corey Seager Campocorto Ben Rice Primera base Giancarlo Stanton Bateador designado Cody Bellinger Jardinero izquierdo Jazz Chisholm Jr. Segunda base Austin Wells / JC Escarra Receptor Ryan McMahon / Jorge Caballero Tercera base

