Barry Bonds reveló por qué no firmó con los Yankees en el mejor momento de su carrera en MLB

Barry Bonds sólo vistió las camisetas de los San Francisco Giants y Pittsburgh Pirates en su carrera en las Grandes Ligas. Sn embargo, hubo un momento en el que estuvo tentado de firmar con los New York Yankees, que estaban dispuestos a darle el mejor contrato para entonces en la MLB.

Bonds estuvo como comentarista en el juego inaugural de la campaña de 2026 entre los Yankees y los Giants, y ahí reveló por qué no se uniformó a rayas en el mejor momento de su carrera como jugador.

Barry Bonds on potentially signing with the Yankees (via @netflix):



"I would've been a Yankee, but Steinbrenner got on the phone and he called us, and he told me 'Barry we are going to give you the money to make you the highest paid player at that time', but you have to sign the… pic.twitter.com/4pYictFpbj — Underdog MLB (@UnderdogMLB) March 26, 2026

"Habría sido un Yankee, pero Steinbrenner (el dueño) tomó el teléfono, nos llamó y me dijo: 'Barry, vamos a darte el dinero para convertirte en el jugador mejor pagado, sin embargo, tienes que firmar el contrato antes de las dos de esta tarde'. Yo respondí: ¿Perdón?, y simplemente colgué el teléfono", reveló Bonds en la previa del partido de este miércoles.

Bonds ganó 192.9 millones de dólares en contratos durante 22 años en las mayores, devengando 8.9 millones de dólares con los Piratas y 183.9 millones de dólares con el uniforme de los Gigantes.

Cabe recordar que el mítico slugger es el único miembro fundador del club de 500 jonrones y 500 bases robadas. Nadie más ha llegado siquiera al 400-400 en la historia de la gran carpa.

¿Cuáles fueron los premios y reconocimientos de Barry Bonds en la MLB?

7 Premios MVP de la Liga Nacional: (1990, 1992, 1993, 2001, 2002, 2003, 2004). Es el único jugador con más de tres.

14 Selecciones al Juego de Estrellas.

8 Guantes de Oro: (1990-1994, 1996-1998). Antes de ser el máximo jonronero, era considerado uno de los mejores jardineros izquierdos defensivos de la historia.

12 Bates de Plata: Reconocimiento como el mejor productor ofensivo en su posición.

2 Títulos de Bateo: (2002, 2004).

3 Premios Hank Aaron: Al mejor bateador de la liga.

¿Cuáles son sus números de por vida en la MLB?

Barry Bonds es el líder histórico en jonrones en la historia de la MLB con 762 vuelacercas, en bases por bolas con 2.558 y en boletos intencionales con 688.

Además es cuarto en WAR con 162.8, tercero en carreras anotadas con 2.227, sexto en carreras impulsadas con 1.996 y se ubica en el puesto 33 en bases robadas con 514. Cerró su andar en las mayores con .298 de average, .444 de OBP, .607 de slugging y 1.051 de OPS.

A pesar de que su legado está marcado por la era de las sustancias para mejorar el rendimiento, estadísticamente no hay duda de que Barry Bonds fue el bateador más temido que jamás haya pisado un diamante de béisbol.

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