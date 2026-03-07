Manager Benjamín Gil revela por qué México no tiene capitán en el Clásico Mundial

México ha iniciado su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con grandes expectativas dentro del Grupo B, donde parte siendo uno de los principales candidatos para avanzar a los cuartos de final como acompañante de la selección favorita a llevarse el título, Estados Unidos. Sin embargo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención en el combinado azteca es la ausencia de un capitán designado dentro del roster.

El encargado de explicar esta decisión fue el propio manager, Benjamín Gil, quien afronta su segunda justa de países al frente de la novena latinoamericana, luego de pilotar a ésta a las semifinales en 2023.

Tras la victoria del viernes ante Gran Bretaña, el nacido en Tijuana abordó el tema en conferencia de prensa y dejó claro que la decisión responde a la filosofía colectiva que busca mantener dentro del grupo. “Somos un grupo unido, una familia y no veíamos el caso de nombrar un capitán”.

A pregunta de AS. ¿Por qué todos los equipos tienen capitán, menos México? ⚾️🎙️



Benjamín Gil lo tiene claro, todos ejercen ese rol en su equipo 👊🏻🇲🇽



🎥: @SebastianGomRos #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/YKTsR1kokI — AS México (@ASMexico) March 6, 2026

El estratega de 53 años considera que el roster mexicano cuenta con múltiples voces capaces de asumir ese rol en distintos momentos del torneo. De hecho, agregó que en el clubhouse existen varios peloteros con el carácter y la experiencia suficiente para liderar cuando la situación lo requiera. "Tenemos otros seis, siete u ocho capitanes: (Alejandro) Kirk; Randy (Arozarena), Rowdy (Tellez). Prefiero que varios alcen la voz si hace falta a que uno se sienta obligado a hacerlo”.

Aunado a los tres grandeligas citados por Gil, la selección azteca posee una nómina en la que también resalta el cerrador de los Seattle Mariners Andrés Muñoz, uno de los relevistas más dominantes del béisbol actual, al que se suman peloteros de nivel como el dueño de un All Star y jardinero de Boston Red Sox, Jarren Duran, y el patrullero de los Arizona Diamondbacks, Alek Thomas.

Con una mezcla de talento joven, experiencia de MLB y liderazgo distribuido dentro de la cueva, México apuesta por una estructura de grupo en la que cualquier jugador puede asumir la voz cuando el equipo lo necesite y así intentar no sólo volver a los cuartos de final; llegar por segunda ocasión corrida a la fase de los mejores cuatro.

Esa mentalidad colectiva es precisamente la que Benjamín Gil considera clave para encarar un torneo corto y altamente competitivo como el Clásico Mundial, mismo en el que la unión y la comunicación dentro del equipo quizás marquen la diferencia en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol