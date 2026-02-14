Blue Jays adquieren a Jesús Sánchez en cambio con los Astros para reemplazar a Anthony Santander

Los Toronto Blue Jays recibieron una incorporación importante en su objetivo de volver a la Serie Mundial en este 2026. Después de conocer los problemas físicos del jardinero Anthony Santander, el cuadro canadiense consiguió los servicios de Jesús Sánchez desde los Houston Astros.

En el movimiento, Toronto entregó a Joey Loperfido. El movimiento se produjo justo después de que los Blue Jays anunciaran que Santander se perderá de cinco a seis meses tras una cirugía de hombro.

Santander llegó al equipo previo a la temporada 2025, como un bateador amidiestro de mucho poder, que había mostrado su talento con los Baltimore Orioles. Sin embargo, el patrullero no ha conseguido mantenerse saludable desde que llegó a Canadá.

Por su parte, Sánchez viene a hacerse cargo de uno de los puestos en los jardines del manager John Schneider. Bateó .237/.304/.395 con 14 jonrones, 48 remolcadas y 13 robos en 134 juegos entre los Astros y los Miami Marlins la temporada pasada.

Cuando fue cambiado a Houston en plena temporada regular, se esperaba mucho de él. No obstante, su rendimiento no fue bueno en el conjunto dirigido por Joe Espada, con una pobre línea ofensiva de .199/.269/.342 con cuatro cuadrangulares y 40 ponches en 48 partidos.

Uno de los atributos de Sánchez desde que era un novato es el poder en su bate. Es uno de los jugadores que castiga mejor la pelota en cuanto a la velocidad de su swing y eso lo tomaron en cuenta los Blue Jays para hacer el movimiento.

"El poder es real. Le pega a la pelota tan fuerte como cualquiera", dijo esta semana el gerente general de la organización, Ross Atkins, de acuerdo con Keegan Matheson.

Sánchez debe mantenerse en el equipo grande de Toronto, ya que eso lo estipula el contrato que heredan desde Houston. El club asumirá el salario de $6.8 millones de Sánchez para 2026 y todavía tienen un año más de control sobre el pelotero.

Loperfido ha tenido breves actuaciones en Grandes Ligas y busca un segundo aire en su carrera. Deberá ganarse un puesto con Houston en los campos de entrenamiento, aunque no será una tarea fácil con la sobrepoblación de jardineros que hay en los Astros.

En su carrera en la MLB, tiene una línea ofensiva de 248/.297/.392 con ocho jonrones en 122 juegos disputados. "Estoy muy agradecido de haber podido jugar con este grupo, de jugar en Toronto para esos fanáticos, para todo un país. Esa racha en la postemporada es algo que guardaré toda mi vida", expresó Loperfido tras el cambio, según detalló MLB.com.

