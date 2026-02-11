Anthony Santander se someterá a cirugía: ¿Cuándo regresará a los Toronto Blue Jays?

Anthony Santander sigue con problemas físicos, que comprometen su temporada de 2026 con los Toronto Blue Jays. El venezolano fue la gran adquisición del equipo de Canadá previo a la temporada pasada, pero no ha llenado las expectativas.

El jardinero tendrá que volver a pasar por el quirófano, anunció su manager John Schneider. Este miércoles será operado de una cirugía del labrum izquierdo y el tiempo de recuperación es de 5 a 6 meses, lo que significa una dura baja para los Blue Jays.

Santander estuvo sufriendo dolencias en el hombro desde la temporada pasada, en la que no pudo actuar en la Serie Mundial. La recuperación estaba siendo favorable, pero el estratega del equipo canadiense informó que tuvo un retroceso y tuvo que ser operado.

"Estuvo descansando y en rehabilitación en noviembre y diciembre, y luego tuvo una especie de retroceso cuando comenzó a intensificar su bateo a principios de enero", dijo Schneider, según Keegan Matheson de MLB.com. "Vino al complejo, se hizo un chequeo e hicimos todo lo posible para evitar esto. En este punto... esta es la mejor manera posible de recuperarlo al 100%. Obviamente, el momento es desafortunado".

Santander llegó a los Blue Jays como agente libre, después de la mejor temporada de su carrera con los Baltimore Orioles en 2024. Firmó un contrato por $92.5 millones y cinco años, pero su actuación de limitó a apenas 54 juegos en su primera temporada en Canadá.

Sus números en ese lapso fueron bastante pobres, con .175 de average, 6 jonrones y 18 carreras impulsadas. Un año antes, había conectado 44 cuadrangulares con 102 carreras remolcadas en su última campaña en Baltimore.

En 2025 regresó de su lesión en el hombro en los playoffs, pero recayó durante la Serie de Campeonato de la Liga Americana y tuvo que ser retirado del roster. En el 2023, Santander representó a Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol, siendo un bate fundamental para el equipo dirigido por Omar López.

Sin embargo, ahora tendrá que apoyar a sus compañeros desde lejos, mientras que transita esa difícil recuperación. Si todo sale bien, podría estar regresando a los terrenos de juego en septiembre, en la recta final de la temporada regular.

Los Blue Jays tendrán que hacer sus planes de la temporada sin Santander, ya que llegará muy tarde en la ronda regular y es poco probable que le den grandes responsabilidades en ese momento.

