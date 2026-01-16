Bo Bichette firma con los Mets: Contrato, salario, cláusulas y cambio de posición

Los Mets de Nueva York firmaron a uno de los mejores agentes libres del mercado de las Grandes Ligas, Bo Bichette, quien tras ser figura de los Toronto Blue Jays por 7 años se mudará a Queens para cambiar de posición y custodiar la tercera almohadilla.

Bichette estampó su rúbrica en un pacto por 3 años y 126 millones de dólares, según informó una fuente a Will Sammon de The Athletic. El acuerdo incluye una cláusula completa de no traspaso, de acuerdo con Jon Heyman, del New York Post; por lo que el jugador tendrá el completo poder sobre su ficha hasta el final del contrato.

A diferencia de los pactos que suelen ofrecer los Dodgers de Los Angeles con sus estrellas, los Mets no pagarán dinero diferido a Bichette, quien tendrá la opción de salirse del contrato tras las temporadas 2026 y 2027, y recibirá un bono de 5 millones de dólares en caso de ejercerla.

Mets, INF Bo Bichette reportedly agree to 3-year deal, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/q4AlaQDzyv — MLB (@MLB) January 16, 2026

¿Qué posición jugará Bo Bichette en los Mets?

Uno de los retos que tendrá Bichette en los Mets será literalmente jugar por primera vez en su carrera en las Grandes Ligas en la tercera base. Cabe recordar que el ex pelotero de los Blue Jays fungió de campocorto en la mayoría de las temporadas que estuvo con el equipo, hasta que fue movido a la segunda base durante la Serie Mundial de 2025 ante Los Angeles Dodgers.

Francisco Lindor seguirá siendo el campocorto titular del equipo, mientras que el veterano Marcus Semien será el camarero de todos los días. Esto obligará a que Bichette sea el antesalista del equipo y que Brett Baty desempeñe el rol de utility del manager venezolano Carlos Mendoza.

¿Cuáles fueron los números de Bichette en 2025?

Bichette terminó su temporada de 2025 con Toronto con una línea ofensiva de .311/.357/.483, 18 jonrones, 44 dobles, 94 carreras remolcadas y .840 de OPS en 139 partidos. En sus 7 campañas en Canadá ha sido invitado a dos Juegos de Estrellas y su promedio de .311 fue el segundo mejor de las Grandes Ligas en la campaña pasada.

Con promedios ofensivos vitalicios de .294/.337/.469, Bichette ha promediado 196 hits, 24 jonrones y 41 dobles por cada 162 juegos en la gran carpa.

The projected Mets lineup after adding Bo Bichette pic.twitter.com/7MJGrsmaoE — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) January 16, 2026

¿Toronto salió ganando con su salida?

Pese a que los Azulejos podrían verse como perdedores con la salida de Bichette, no es menos cierto que recibirán una selección de compensación del Draft de la MLB debido a que el jugador rechazó la oferta calificada del equipo.

Además, los Blue Jays acordaron con Kazuma Okamoto en la temporada baja, por lo que el equipo quizás no lo extrañe en demasía en 2026.

