Boston Red Sox adquiere al tercera base Caleb Durbin en un cambio con los Brewers

Los Boston Red Sox tenían la obligación de reforzar la tercera base tras la salida de Alex Bregman y lo hicieron este lunes, cuando en un cambio con los Milwaukee Brewers obtuvieron a Caleb Durbin, finalista al Novato del Año de la Liga Nacional en 2025.

Además de contar con Durbin, el equipo que dirige Alex Cora también suma a los infielders Andruw Monasterio y Anthony Seigler, además de una selección del draft de la Ronda B de Equilibrio Competitivo, según informó Will Sammon de The Athletic.

Durbin viene de una buena temporada con los Brewers, en la cual dejó promedios de .256/.334/.387 con 11 jonrones, 25 dobles, 53 carreras remolcadas, 18 bases robadas y hasta 30 boletos negociados en 445 turnos al bate.

En las votaciones al mejor recluta del viejo circuito fue superado por Cade Horton, de los Chicago Cubs, y Drake Baldwin, de los Atlanta Braves, a la postre el ganador del premio tras una campaña en la que dejó promedios de .274/.341/.469 con 19 cuadrangulares y 80 carreras impulsadas.

The full reported deal that will send 2025 NL Rookie of the Year finalist Caleb Durbin to the Red Sox 🔄 pic.twitter.com/5u345eoitu — MLB Network (@MLBNetwork) February 9, 2026

Durbin, por su parte, jugó como tercera base en 131 partidos en las Grandes Ligas, de los en 119 fue titular. Acumuló 1060.2 innings en la posición, ejecutó 17 dobleplays y cometió 6 errores en 291 chances defensivas. Su porcentaje de fildeo fue .979.

Cabe recordar que Bregman dejó un vacío enorme en el infield de los patirrojos, ya que se despidió rumbo a los Chicago Cubs con una sólida línea ofensiva de .273/.360/.462, junto a 18 cuadrangulares y 62 producidas en 114 desafíos, aunado a recibir su tercera selección al Juego de Estrellas. Firmó por 5 temporadas y 175 millones de dólares con los Cubs, un pacto con el que Boston no quiso competir.

Bregman devengará $35.000.000 tanto en 2026, como en 2027, 2028, 2029 y 2030, asegurando el sexto mayor contrato para un tercera base en la actualidad de MLB.

¿Qué ganaron los Brewers en el cambio con los Red Sox?

Los Cerveceros sacrificaron a su finalista al Novato del Año, pero no por nada, ya que la directiva del equipo logró obtener a los lanzadores zurdos Kyle Harrison y Shane Drohan, así como al jugador de cuadro David Hamilton.

Los lupulosos tienen la tendencia en reestructurar su roster temporada tras temporada y el cambio no sorprende.

Harrison dejó 4.04 de efectividad con 38 ponches en 35.2 innings de trabajo en 2025, mientras que Drohan exhibió 3.00 de porcentaje de carreras limpias permitidas con 77 ponches en 54.0 episodios en las menores de Boston en la temporada pasada.

Más noticias sobre los Boston Red Sox