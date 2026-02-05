Boston Red Sox firma a ex utility de los Yankees para la temporada de 2026

El mercado de receso de temporada de MLB ha sido muy movido para la gerencia de los Boston Red Sox, que después de robustecer su rotación de abridores vio partir en la agencia libre a Alex Bregman y tuvo que emprender un nuevo plan.

Los rumores en las Grandes Ligas hablaban de la búsqueda de los patirrojos por un defensor del cuadro interior y se mencionó a varios candidatos. Fue una sorpresa ver este miércoles decir a Jeff Passan, de ESPN, que firmaron a uno que no era ninguno de los que aparecía en la lista de potenciales objetivos.

Red Sox, INF Isiah Kiner-Falefa reportedly agree to one-year deal, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/EN9UhGT13b — MLB (@MLB) February 5, 2026

De acuerdo con los reportes, Boston llegó a un acuerdo con un antiguo miembro de New York Yankees, el utility Isiah Kiner-Falefa. El jugador de 30 años de edad estuvo en 2025 con Toronto Blue Jays en la fase final de la temporada tras tomarlo en waivers para cubrir la ausencia por lesión de Bo Bichette, y llegó con ellos hasta la Serie Mundial.

El periodista Chris Cotillo, de MassLive, detalló que el acuerdo es por 6 millones de dólares por la campaña de 2026, y añade que el pacto incluye 500.000 dólares en incentivos.

¿Cuál será su rol en Boston?

Kiner-Falefa aportará experiencia tras haber pasado ocho años jugando en las Grandes Ligas, pero la mejor herramienta que llevará a Boston es su versatilidad defensiva que le dará mucha profundidad a la reserva del manager Alex Cora.

“Tiene amplia experiencia en tercera base, campocorto y segunda, y puede jugar en los jardines si es necesario. También suele actuar como receptor de emergencia”, destacan en una nota publicada en The Score. Eso le dará a Cora un respaldo para cualquiera de los jugadores del infield y un seguro en caso de que Trevor Story vuelva a lastimarse. Y no puede olvidarse que ganó el Guante de Oro como antesalista en 2020.

¿Cómo le fue a Isiah Kiner-Falefa con los Yankees?

Isiah Kiner-Falefa llegó al equipo del Bronx antes del Opening Day de 2022 desde Minnesota Twins, junto a Josh Donaldson y Ben Rortvedt en un cambio que involucró al receptor dominicano Gary Sánchez y al infielder colombiano Gio Urshela.

El plan era que se convirtiese en el campocorto titular y así jugó toda la campaña de 2022, pero al año siguiente fue desplazado por Anthony Volpe y asumió un rol de utility. En su paso de dos zafras por Nueva York dejó promedios de .253/.311/.333 con OPS de .643, 10 cuadrangulares, 32 dobles, 85 carreras impulsadas y 36 bases robadas.

