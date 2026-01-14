Brasil en el Clásico Mundial: Récords, mejor actuación y jugadores históricos

Más de 12 años le tomó a Brasil regresar al Clásico Mundial de Béisbol, en el que sólo había podido participar una vez, y por eso celebraron en grande la clasificación lograda en 2025.

De la mano del hijo de una leyenda de MLB, Dante Bichette Jr., los brasileños derrotaron a Alemania en el clasificatorio de Tucson, Arizona, para quedarse con el último boleto para la edición de 2026.

Brasil había sido eliminado en los clasificatorios de 2016 y 2022 y un núcleo de jugadores veteranos se siente reivindicado con la conquista del cupo.

“Significa mucho. Es muy importante para nosotros clasificar”, dijo al portal MLB.com Leonardo Reginatto, un viejo conocido del béisbol venezolano que cumplirá 35 años de edad y que en Clásico tendrá su última aparición como jugador activo. “Incluso creo que esto es algo que podría cambiar (para mejor) el béisbol (en Brasil). Había mucha gente viendo el torneo y apoyándonos”.

Claramente parten sin grandes aspiraciones, más allá del aporte al crecimiento de este deporte en el país suramericano. Forman parte del Grupo B de la contienda, y estarán radicados en el Daikin Park de Houston junto a Estados Unidos, México, Gran Bretaña e Italia.

Team Brazil is heading to its first #WorldBaseballClassic since 2013! pic.twitter.com/daI8Wo2F95 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2025

¿Cuál fue su mejor actuación?

Brasil sólo ha jugado una vez en el Clásico Mundial y fue en la edición de 2013. Formó parte del Grupo A junto a Japón, China y Cuba y disputó sus juegos en el Fukuoka Dome, en Japón. Se despidió como último de su llave y sin victorias, y en sus tres derrotas cayó por diferencia de tres carreras.

Las leyendas de Brasil en el Clásico Mundial

Daniel Yuichi Matsumoto, que es ahora el manager de la selección brasileña, fue parte del equipo de jugadores que tomó parte en la edición de 2013.

"Yo estaba más nervioso ahora como manager que cuando era jugador", aseguró Matsumoto a MLB.com tras certificar su clasificación en 2025. "Cuando estás en el dugout, lo único que puedes hacer es esperar que salga lo mejor".

En esa ocasión también jugaron Leonardo Reginatto, Lucas Rojo, Tiago Magalhaes, Paulo Orlando y el lanzador que pertenecía a la organización de Miami Marlins, André Rienzo. Aunque el receptor Yan Gomes (primer brasileño en la MLB) fue clave en el clasificatorio de 2012, no estuvo presente en el Clásico Mundial.

Brasil tuvo representación en el Clásico Mundial de 2013 | Yuki Taguchi/GettyImages

¿Qué posibilidades tiene Brasil en el Clásico Mundial de 2026?

Aunque en 2023 consiguieron una histórica medalla de plata en los Juegos Panamericanos, Brasil está lejos de ser una potencia en el béisbol.

A esta cita del Clásico Mundial regresarán veteranos como Reginatto y Rojo, que se unirán a Dante Bichette Jr. Su hermano Bo dio su palabra de jugar con este uniforme en 2026, pero no se ha confirmado y también se espera saber si Lucas Ramírez, hijo de Manny Ramírez, estará en el roster final.

Nada de ello cambia las predicciones sobre las escasas posibilidades de Brasil de ganar el Clásico Mundial de Béisbol en 2026. Las casas de apuestas y la Inteligencia Artificial le otorgan lo mínimo: 1% de probabilidad.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol