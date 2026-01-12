Probabilidades de victoria por país en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

Hay consenso entre analistas de béisbol, las casas de apuestas y hasta las herramientas de Inteligencia Artificial sobre cuáles son los favoritos para disputar el título en la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol, la sexta en la historia de la competencia.

Del 5 al 17 de marzo veremos en acción a 20 equipos, representando a cuatro de los cinco continentes y distribuidos en cuatro sedes entre Puerto Rico, Japón y Estados Unidos. Algunos buscan convertirse en la gran sorpresa de esta edición y otros tienen un objetivo claro; levantar el trofeo de campeón en la final que se jugará en Miami. En el roster de la mayoría de ellos hay jugadores de MLB y algunos tienen etiqueta de súper estrellas.

Los japoneses, que de nuevo tienen en sus filas al astro de Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani, son los campeones defensores y ganadores de tres de las cinco primeras ediciones del Clásico. En la escuadra asiática siguen siendo uno de los candidatos más fuertes para llevarse el título, pero hay otros rivales de cuidado en su camino a la gloria.

Grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Grupo Países Sede Grupo A Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá, Colombia Estadio Hiran Bithorm, Puerto Rico Grupo B Estados Unidos, México, Italia, Reino Unido, Brasil Daikin Park, Houston Grupo C Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa, China Taipei Tokyo Dome, Japón Grupo D Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel, Nicaragua loanDepot Park, Miami

¿Qué estrellas han confirmado su presencia?

Canadá acaba de sufrir la baja de una pieza clave como es el inicialista Freddie Freeman, George Springer y Kike Hernández no jugarán con Puerto Rico, y Mookie Betts no se unirá a la selección de Estados Unidos, pero estas renuncias no le restan brillo al torneo.

Los ganadores del MVP en Grandes Ligas en 2025, Aaron Judge y Shohei Ohtani, están confirmados, así como los ganadores del Cy Young Paul Skenes y Tarik Skubal. Los norteamericanos se blindaron y el manager Mark DeRosa tendrá en su roster a Bryce Harper, Kyle Schwarber y Bobby Witt Jr. - entre otras estrellas - además del relevista estrella Mason Miller.

Byron Buxton is set to play in his first #WorldBaseballClassic!



The 2-time All-Star and Gold Glove-winning outfielder has been added to Team USA 🇺🇸 pic.twitter.com/l4jxKsZX9j — MLB (@MLB) January 12, 2026

Las escuadras de Venezuela y República Dominicana también son de All Star. Los suramericanos tendrán en sus filas a Ronald Acuña Jr., José Altuve, Luis Arráez y como capitán a Salvador Pérez, mientras que los quisqueyanos presumen de llevar a Manny Machado, Elly De La Cruz, Vladimir Guerrero Jr. el lanzador Freddy Peralta, y el ídolo de los Mets Juan Soto.

Randy Arozarena, Alejandro Kirk y los hermanos Urías (Luis y Ramón) vestirán la camiseta de México, Francisco Lindor será capitán en Puerto Rico (en el que cuentan con Edwin Díaz) y también veremos como parte de las selecciones del Clásico a jugadores establecidos en Grandes Ligas como Vinnie Pasquantino, Jarren Duran, Mark Vientos, Garrett Stubbs, Roki Sasaki, Jazz Chisholm Jr., Aroldis Chapman, Carlos Correa, Fernando Cruz y Andy Pages, entre otros.

¿Quiénes son los favoritos?

Es verdad que Japón ha mostrado dominio en la historia del Clásico Mundial (las dos veces que no ganó ocupó el tercer lugar) y que la presencia de Ohtani es un plus, pero Estados Unidos es quien parte como principal favorito en esta edición.

No es gratuito. Ensamblaron un equipo de puras estrellas de Grandes Ligas que no muestra fisuras en ningún departamento: tienen una ofensiva poderosa, abridores de primer nivel y un relevo con grandes nombres y todo ello lleva a pensar que estarán alzando el trofeo en la última jornada.

Un paso más atrás que este par de escuadras están equipos de mucha tradición y con jugadores de categoría en sus plantillas, como República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, acostumbrados a aparecer en las instancias finales. Los venezolanos están en deuda con su afición porque nunca han podido avanzar a la final y eso puede ser una inspiración. Y tampoco se puede dejar por fuera a México, que en 2023 estuvo muy cerca de dar la sorpresa ante Japón y sacarlos de la final.

Team Japan: 3 World Baseball Classic titles

Team USA: 1 World Baseball Classic title

Team Dominican Republic: 1 World Baseball Classic title



Will there be a new member of this list or will someone add to their trophy case? 👀 pic.twitter.com/2V2KRpWmQS — World Baseball Classic (@WBCBaseball) January 10, 2026

Estas son las probabilidades de ganar el título que tiene cada equipo participante en el Clásico Mundial de Béisbol, de acuerdo con la Inteligencia Artificial:

País Probabilidad de ganar (%) Estados Unidos 29% Japón 20% República Dominicana 15% Puerto Rico 8% Venezuela 5% México 4% Corea del Sur 3% Países Bajos 2% Italia 2% Cuba 2% Canadá 2% Colombia 2% Panamá 1% Israel 1% Australia 1% China Taipei 1% Gran Bretaña 1% República Checa 1% Nicaragua 1% Brasil 1%

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol