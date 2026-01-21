Braves firman a infielder dominicano tras la lesión de Ha-Seong Kim

El mercado de cambios de la MLB previo a la temporada 2026 vive horas clave y los Atlanta Braves siguen realizando movimientos. Esta vez obtuvieron al infielder dominicano Jorge Mateo, tras conocer la lesión de Ha-Seong Kim.

El quisqueyano servirá de utility para el equipo, después de firmar un contrato por una temporada, a cambio de un millón de dólares. Los Braves anunciaron este movimiento después de conocer que Kim se perderá los cuatro primeros meses de campaña debido a una cirugía en la mano derecha.

La contratación obedece a la necesidad de tener un pelotero que pueda jugar en varias posiciones, ya que Mateo se puede desempeñar en cualquier posición del infield y también puede ir eventualmente a los jardines si el equipo le necesita.

Braves, INF Jorge Mateo agree to 1-year deal. pic.twitter.com/XimAql3vTQ — MLB (@MLB) January 19, 2026

Mateo, de 30 años de edad, no viene de una buena temporada en 2025, aquejado de problemas musculares que lo sacaron de juego temprano en su quinta campaña con los Baltimore Orioles, antes de convertirse en agente libre.

A pesar de que su intención era conseguir una renovación y mantenerse con los Orioles, sus números estuvieron bastante alejados de las expectativas del equipo. Bateó para .177, con un jonrón y tres carreras impulsadas en 83 apariciones al plato durante 42 juegos.

En su carrera, Mateo tiene promedio de .221 con 30 jonrones y 121 carreras impulsadas. Comenzó su carrera con los San Diego Padres y luego se marchó a Baltimore, donde estuvo como un jugador polivalente y capaz de cubrir varias posiciones.

Mateo buscará ganarse un puesto en el como utility principal del equipo durante los campos de entrenamiento, ya que el plan original de la organización es que el hondureño Mauricio Dubón ocupe el puesto de campocorto titular al menos hasta que Kim regrese de la lista de lesionados.

La lesión de Kim fue de mala fortuna para Atlanta, ya que el jugador se resbaló en el hielo de su país, Corea del Sur, se lastimó y ahora tendrá que pasar por el quirófano.

Los Braves colocan sus esperanzas nuevamente en Ronald Acuña Jr. para la temporada de 2026, con Ozzie Albies en un plan secundario. Atlanta viene de un año complicado, al terminar en el cuarto lugar de la División Este de la Liga Nacional, con récord de 76 victorias y 86 derrotas.

En una división tan complicada, teniendo a los Philadelphia Phillies y a los New York Mets como favoritos, parece complicado que los Braves puedan pelear por un puesto en la postemporada.

