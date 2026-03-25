El calendario de Houston Astros de marzo y abril de la temporada 2026

Los Houston Astros encaran la ronda regular de MLB en 2026 con el objetivo claro: volver a la postemporada, luego de que en 2025 se cortara una histórica racha de ocho clasificaciones a la fase octubre.

De ese modo, los dirigidos por el boricua Joe Espada buscarán reinsertarse entre la élite de la Liga Americana en un año que se presenta como decisivo para su núcleo competitivo.

El principal reto para Houston será reponerse de una baja sensible en su rotación, tal y como lo supone la salida del zurdo dominicano Framber Valdez, quien durante el último lustro se erigió en el abridor más consistente de la organización, pero ahora continúa su carrera con los Detroit Tigers. Sin embargo, la franquicia espacial mantiene una base ofensiva de alto nivel encabezada por figuras de la talla del venezolano José Altuve, el cubano Yordan Álvarez y el también puertorriqueño Carlos Correa, quienes tendrán la responsabilidad de liderar al citado grupo a regresar a instancias decisivas.

Yordan Álvarez estará con los Houston Astros desde el Opening Day de 2026 | Erik Williams-Imagn Images

Eso sí, el calendario no dará respiro, de entrada, a los Astros, puesto que disputarán 32 encuentros en los primeros 35 días de zafra; un tramo exigente que pondrá a prueba tanto la profundidad del roster como la capacidad de adaptación del cuerpo técnico de Espada. La campaña comenzará el 26 de marzo con el Opening Day en casa, el Daikin Park, frente a los poderosos Boston Red Sox, en una serie inaugural que promete ser un termómetro inmediato del nivel de los texanos.

Tras semejante inicio, la novena sideral tendrán su primera gira, del 3 al 5 de abril cuando rivalice ante los Athletics, en unos juegos que lucen clave para comenzar a marcar el ritmo en el primer mes completo de contienda, aspecto fundamental en una División Oeste que históricamente ha sido muy reñida.

De hecho, abril traerá enfrentamientos de alto calibre dentro del propio circuito joven de Grandes Ligas, destacando especialmente la serie entre Houston y los propios campeones del Oeste, los Mariners, que se disputará en Seattle del 10 al 13. Dicha pugna divisional podría traer implicaciones importantes en la cima desde temprano.

Posteriormente, los Astros afrontarán otro reto mayúsculo cuando visiten a los New York Yankees del 28 al 30 de abril en el Bronx. Semejante domicilio servirá como una nueva prueba de fuego para medir las aspiraciones reales de los pupilos de Espada.

Con un calendario intenso y múltiples desafíos en las semanas iniciales, los texanos gozarán de la oportunidad de demostrar que, pese al nuevo ciclo, siguen siendo un contendiente serio en su segmento.

El calendario de los Astros en marzo de 2026

26,28 y 29 de marzo (local)

Serie inaugural vs. Los Angeles Angels

30 y 31 de marzo (local)

Inicio de serie vs. Boston Red Sox

Calendario de los Astros en abril de 2026

1 de abril (local)

Cierre de serie vs. Boston Red Sox

3, 4 y 5 de abril (visitante)

Serie en Athletics

6, 7 y 8 de abril (visitante)

Serie en Colorado Rockies

10, 11, 12 y 13 de abril (visitante)

Serie en Seattle Mariners

17, 18 y 19 de abril (local)

Serie vs. St. Louis Cardinals

20, 21 y 22 de abril (visitante)

Serie en Cleveland Guardians

24, 25 y 26 de abril (local)

Serie vs. New York Yankees

28, 29 y 30 de abril (visitante)

Serie en Baltimore Orioles

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