Calendario MLB Spring Training 2026: Fechas clave y apertura de los entrenamientos
Las organizaciones de MLB están activas en el mercado de invierno terminando de ensamblar los equipos para la nueva temporada, mientras se alistan para abrir sus campamentos de primavera.
Ya todos tienen fecha para reportarse y sorpresivamente Los Angeles Dodgers, que celebraron el título de la Serie Mundial por segundo año seguido, no serán los primeros en comenzar el trabajo de preparación. Arizona Diamondbacks y Atlanta Braves llegarán más temprano que el resto, el 10 de febrero.
Esta vez la planificación tiene un punto importante de atención, porque este es año de Clásico Mundial de Béisbol y varias de las grandes estrellas del circuito -entre ellos los ganadores del MVP Shohei Ohtani y Aaron Judge- se ausentarán para unirse a sus selecciones nacionales.
En los tradicionales juegos de pretemporada también habrá una novedad, porque están contemplados en el calendario oficial partidos de preparación con algunas de las escuadras que jugarán el torneo en las sedes de Houston y Miami, como Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Canadá, Brasil y Nicaragua.
¿Qué es el Spring Training de la MLB?
Antes del comienzo de la temporada regular está el Spring Training, los entrenamientos de primavera, un periodo en el que los equipos convocan a sus jugadores del roster de 40 y algunos invitados para cumplir su preparación. Entre estos invitados hay prospectos y algunos veteranos que buscan “hacer el equipo”, es decir, estar en la plantilla del Día Inaugural.
Las primeras dos semanas del Spring Training son fundamentalmente de trabajo físico y juegos interescuadras, pero luego comienzan los partidos de exhibición, que son abiertos al público.
Los conjuntos de Grandes Ligas se dividen en la Liga del Cactus, con sede en Arizona, y Liga de la Toronja, en Florida, aunque eventualmente se organizan choques contra universidades, novenas formadas por prospectos, etc.
Esta etapa, que comienza en las primeras semanas de febrero y culmina pocos días antes del Opening Day, sirve al cuerpo técnico para definir detalles en cada departamento de sus conjuntos y evaluar a sus jugadores. Primero se reportan los lanzadores y receptores y un par de días más tarde los jugadores de posición.
¿Qué equipos juegan en la Liga de la Toronja?
- Atlanta Braves
- Baltimore Orioles
- Boston Red Sox
- Detroit Tigers
- Houston Astros
- Miami Marlins
- Minnesota Twins
- New York Mets
- New York Yankees
- Philadelphia Phillies
- Pittsburgh Pirates
- St. Louis Cardinals
- Tampa Bay Rays
- Toronto Blue Jays
- Washington Nationals
¿Qué equipos juegan en la Liga del Cactus?
- Arizona Diamondbacks
- Athletics
- Chicago Cubs
- Cincinnati Reds
- Cleveland Guardians
- Colorado Rockies
- Chicago White Sox
- Kansas City Royals
- Los Angeles Angels
- Los Angeles Dodgers
- Milwaukee Brewers
- San Diego Padres
- San Francisco Giants
- Seattle Mariners
- Texas Rangers
Los mejores juegos en la Liga del Cactus en 2026
Fecha
Juego
Hora
Estadio
20 de febrero
Padres @ Mariners
1:10 PM
Peoria Sports Complex
21 de febrero
Dodgers @ Angels
1:10 PM
Tempe Diablo Stadium
21 de febrero
Cubs @Rangers
1:05 PM
Sloan Park
22 de febrero
Dodgers @ Padres
1:10 PM
Peoria Sports Complex
25 de febrero
Dodgers @ Diamondbacks
1:10 PM
Salt River Field
27 de febrero
Dodgers @ Giants
1:05 PM
Scottsdale Stadium
1 de marzo
Rangers @ Mariners
1:10 PM
Peoria Sports Complex
4 de marzo
Mariners @ Giants
7:05 PM
Scottsdale Stadium
6 de marzo
Cubs @ Padres
6:10 PM
Peoria Sports Complex
9 de marzo
Guardians @ Royals
1:05 PM
Surprise Stadium
9 de marzo
Mariners @ Diamondbacks
1:10 PM
Salt River Field at Talking Stick
11 de marzo
Brewers @ Reds
1:05 PM
Goodyear Ballpark
15 de marzo
Dodgers @ Cubs
1:05 PM
Sloan Park
16 de marzo
Giants @ Padres
1:10 PM
Peoria Sports Complex
17 de marzo
Guardians @ Reds
6:05 PM
Goodyear Ballpark
19 de marzo
Royals @ Guardians
6:05 PM
Goodyear Ballpark
20 de marzo
Padres @ Dodgers
6:05 pm
Camelback Ranch-Glendale
22 de marzo
Brewers @ Cubs
12:05 pm
Sloan Park
23 de marzo
Yankees @ Cubs
1:05 pm
Sloan Park
24 de marzo
Guardians @ Diamondbacks
3:40 PM
Chase Field
Los mejores juegos en la Liga de la Toronja en 2026
Fecha
Juego
Hora
Estadio
20 de febrero
Yankees @ Orioles
1:05 PM
Ed Smith Stadium
21 de febrero
Tigers @ Yankees
1:05 PM
George M. Steinbrenner Field
21 de febrero
Phillies @ Blue Jays
1:07 PM
TD Ballpark
21 de febrero
Braves @ Rays
1:05 PM
Charlotte Sports Park
22 de febrero
Mets @ Yankees
1:05 PM
George M. Steinbrenner Field
22 de febrero
Pirates @ Phillies
1:05 PM
Baycare Ballpark
22 de febrero
Blue Jays @ Red Sox
1:05 PM
JetBlue Park
24 de febrero
Houston @ Mets
1:10 PM
Clover Park
28 de febrero
Braves @ Orioles
1:05 PM
Ed Smith Stadium
28 de febrero
Nationals @ Mets
1:10 PM
Clover Park
1 de marzo
Yankees @Phillies
1:05 PM
Baycare Park
1 de marzo
Orioles @Red Sox
1:05 PM
JetBlue Park
4 de marzo
Yankees @Red Sox
1:05 PM
JetBlue Park
6 de marzo
Mets @ Marlins
7:10 PM
Roger Dean Chevrolet Stadium
8 de marzo
Tigers @ Blue Jays
1:07 PM
TD Ballpark
11 de marzo
Tigers @ Minnesota
1:05 PM
Lee Health Sports Complex
14 de marzo
Mets @ Astros
6:05 PM
CACTI Park of the Palm Beaches
18 de marzo
Red Sox @ Yankees
1:05 PM
George M. Steinbrenner Field
20 de marzo
Tigers Prospects @ Pirates Prospects
1:05 PM
LECOM Park
22 de marzo
Braves @ Twins
1:05 PM
Lee Health Sports Complex
¿Cuáles son los juegos de exhibición de equipos del Clásico Mundial?
Fecha
Juego
Hora
Estadio
3 de marzo
México @ Diamondbacks
1:10 PM
Salt River Fields at Talking Stick
3 de marzo
Estados Unidos @ Giants
1:05 PM
Scottsdale Stadium
3 de marzo
Italia @ Cubs
1:05 PM
Sloan Park
3 de marzo
Gran Bretaña @ Brewers
1:10 PM
American Family Fields of Phoenix
3 de marzo
Cuba @ Royals
1:05 PM
Surprise Stadium
3 de marzo
Brasil @ Athletics
1:05 PM
Hohokam Stadium
3 de marzo
Puerto Rico @Red Sox
6:05 PM
Lee Health Sports Complex
3 de marzo
Nicaragua @Mets
1:10 PM
Clover Park
3 de marzo
Israel @Marlins
1:10 PM
Roger Dean Chevrolet Stadium
3 de marzo
Venezuela @Astros
6:05 PM
CACTI Park of the Palm Beaches
3 de marzo
Canadá @Blue Jays
1:07 PM
TD Ballpark
3 de marzo
Panamá @Yankees
1:05 PM
George M. Steinbrenner Field
4 de marzo
Estados Unidos @ Rockies
1:10 PM
Salt River Fields at Talking Stick
4 de marzo
México @ Dodgers
1:05 PM
Camelback Ranch-Glendale
4 de marzo
Gran Bretaña @ Padres
1:10 PM
Peoria Sports Complex
4 de marzo
Cuba @ Reds
1:05 PM
Goodyear Ballpark
4 de marzo
Italia @ Angels
1:10 PM
Tempe Diablo Stadium
4 de marzo
Brasil @ Rangers
1:05 PM
Surprise Stadium
4 de marzo
Países Bajos @Rays
1:05 PM
Charlotte Sports Park
4 de marzo
Israel @Mets
1:10 PM
Clover Park
4 de marzo
Venezuela @Nationals
6:05 PM
CACTI Park of the Palm Beaches
4 de marzo
Puerto Rico @Twins
1:05 PM
Lee Health Sports Complex
4 de marzo
Panamá @Tigers
1:05 PM
Publix Field at Joker Marchant Stadium
4 de marzo
Colombia @ Braves
1:05 PM
CoolToday Park
4 de marzo
Canadá @Phillies
1:05 PM
BayCare Ballpark
