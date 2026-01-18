Calendario MLB Spring Training 2026: Fechas clave y apertura de los entrenamientos

Las organizaciones de MLB están activas en el mercado de invierno terminando de ensamblar los equipos para la nueva temporada, mientras se alistan para abrir sus campamentos de primavera.

Ya todos tienen fecha para reportarse y sorpresivamente Los Angeles Dodgers, que celebraron el título de la Serie Mundial por segundo año seguido, no serán los primeros en comenzar el trabajo de preparación. Arizona Diamondbacks y Atlanta Braves llegarán más temprano que el resto, el 10 de febrero.

Esta vez la planificación tiene un punto importante de atención, porque este es año de Clásico Mundial de Béisbol y varias de las grandes estrellas del circuito -entre ellos los ganadores del MVP Shohei Ohtani y Aaron Judge- se ausentarán para unirse a sus selecciones nacionales.

En los tradicionales juegos de pretemporada también habrá una novedad, porque están contemplados en el calendario oficial partidos de preparación con algunas de las escuadras que jugarán el torneo en las sedes de Houston y Miami, como Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Canadá, Brasil y Nicaragua.

¿Qué es el Spring Training de la MLB?

Antes del comienzo de la temporada regular está el Spring Training, los entrenamientos de primavera, un periodo en el que los equipos convocan a sus jugadores del roster de 40 y algunos invitados para cumplir su preparación. Entre estos invitados hay prospectos y algunos veteranos que buscan “hacer el equipo”, es decir, estar en la plantilla del Día Inaugural.

Las primeras dos semanas del Spring Training son fundamentalmente de trabajo físico y juegos interescuadras, pero luego comienzan los partidos de exhibición, que son abiertos al público.

Los conjuntos de Grandes Ligas se dividen en la Liga del Cactus, con sede en Arizona, y Liga de la Toronja, en Florida, aunque eventualmente se organizan choques contra universidades, novenas formadas por prospectos, etc.

Esta etapa, que comienza en las primeras semanas de febrero y culmina pocos días antes del Opening Day, sirve al cuerpo técnico para definir detalles en cada departamento de sus conjuntos y evaluar a sus jugadores. Primero se reportan los lanzadores y receptores y un par de días más tarde los jugadores de posición.

¿Qué equipos juegan en la Liga de la Toronja?

Atlanta Braves

Baltimore Orioles

Boston Red Sox

Detroit Tigers

Houston Astros

Miami Marlins

Minnesota Twins

New York Mets

New York Yankees

Philadelphia Phillies

Pittsburgh Pirates

St. Louis Cardinals

Tampa Bay Rays

Toronto Blue Jays

Washington Nationals

¿Qué equipos juegan en la Liga del Cactus?

Arizona Diamondbacks

Athletics

Chicago Cubs

Cincinnati Reds

Cleveland Guardians

Colorado Rockies

Chicago White Sox

Kansas City Royals

Los Angeles Angels

Los Angeles Dodgers

Milwaukee Brewers

San Diego Padres

San Francisco Giants

Seattle Mariners

Texas Rangers

Los mejores juegos en la Liga del Cactus en 2026

Fecha Juego Hora Estadio 20 de febrero Padres @ Mariners 1:10 PM Peoria Sports Complex 21 de febrero Dodgers @ Angels 1:10 PM Tempe Diablo Stadium 21 de febrero Cubs @Rangers 1:05 PM Sloan Park 22 de febrero Dodgers @ Padres 1:10 PM Peoria Sports Complex 25 de febrero Dodgers @ Diamondbacks 1:10 PM Salt River Field 27 de febrero Dodgers @ Giants 1:05 PM Scottsdale Stadium 1 de marzo Rangers @ Mariners 1:10 PM Peoria Sports Complex 4 de marzo Mariners @ Giants 7:05 PM Scottsdale Stadium 6 de marzo Cubs @ Padres 6:10 PM Peoria Sports Complex 9 de marzo Guardians @ Royals 1:05 PM Surprise Stadium 9 de marzo Mariners @ Diamondbacks 1:10 PM Salt River Field at Talking Stick 11 de marzo Brewers @ Reds 1:05 PM Goodyear Ballpark 15 de marzo Dodgers @ Cubs 1:05 PM Sloan Park 16 de marzo Giants @ Padres 1:10 PM Peoria Sports Complex 17 de marzo Guardians @ Reds 6:05 PM Goodyear Ballpark 19 de marzo Royals @ Guardians 6:05 PM Goodyear Ballpark 20 de marzo Padres @ Dodgers 6:05 pm Camelback Ranch-Glendale 22 de marzo Brewers @ Cubs 12:05 pm Sloan Park 23 de marzo Yankees @ Cubs 1:05 pm Sloan Park 24 de marzo Guardians @ Diamondbacks 3:40 PM Chase Field

Los mejores juegos en la Liga de la Toronja en 2026

Fecha Juego Hora Estadio 20 de febrero Yankees @ Orioles 1:05 PM Ed Smith Stadium 21 de febrero Tigers @ Yankees 1:05 PM George M. Steinbrenner Field 21 de febrero Phillies @ Blue Jays 1:07 PM TD Ballpark 21 de febrero Braves @ Rays 1:05 PM Charlotte Sports Park 22 de febrero Mets @ Yankees 1:05 PM George M. Steinbrenner Field 22 de febrero Pirates @ Phillies 1:05 PM Baycare Ballpark 22 de febrero Blue Jays @ Red Sox 1:05 PM JetBlue Park 24 de febrero Houston @ Mets 1:10 PM Clover Park 28 de febrero Braves @ Orioles 1:05 PM Ed Smith Stadium 28 de febrero Nationals @ Mets 1:10 PM Clover Park 1 de marzo Yankees @Phillies 1:05 PM Baycare Park 1 de marzo Orioles @Red Sox 1:05 PM JetBlue Park 4 de marzo Yankees @Red Sox 1:05 PM JetBlue Park 6 de marzo Mets @ Marlins 7:10 PM Roger Dean Chevrolet Stadium 8 de marzo Tigers @ Blue Jays 1:07 PM TD Ballpark 11 de marzo Tigers @ Minnesota 1:05 PM Lee Health Sports Complex 14 de marzo Mets @ Astros 6:05 PM CACTI Park of the Palm Beaches 18 de marzo Red Sox @ Yankees 1:05 PM George M. Steinbrenner Field 20 de marzo Tigers Prospects @ Pirates Prospects 1:05 PM LECOM Park 22 de marzo Braves @ Twins 1:05 PM Lee Health Sports Complex

¿Cuáles son los juegos de exhibición de equipos del Clásico Mundial?

Fecha Juego Hora Estadio 3 de marzo México @ Diamondbacks 1:10 PM Salt River Fields at Talking Stick 3 de marzo Estados Unidos @ Giants 1:05 PM Scottsdale Stadium 3 de marzo Italia @ Cubs 1:05 PM Sloan Park 3 de marzo Gran Bretaña @ Brewers 1:10 PM American Family Fields of Phoenix 3 de marzo Cuba @ Royals 1:05 PM Surprise Stadium 3 de marzo Brasil @ Athletics 1:05 PM Hohokam Stadium 3 de marzo Puerto Rico @Red Sox 6:05 PM Lee Health Sports Complex 3 de marzo Nicaragua @Mets 1:10 PM Clover Park 3 de marzo Israel @Marlins 1:10 PM Roger Dean Chevrolet Stadium 3 de marzo Venezuela @Astros 6:05 PM CACTI Park of the Palm Beaches 3 de marzo Canadá @Blue Jays 1:07 PM TD Ballpark 3 de marzo Panamá @Yankees 1:05 PM George M. Steinbrenner Field 4 de marzo Estados Unidos @ Rockies 1:10 PM Salt River Fields at Talking Stick 4 de marzo México @ Dodgers 1:05 PM Camelback Ranch-Glendale 4 de marzo Gran Bretaña @ Padres 1:10 PM Peoria Sports Complex 4 de marzo Cuba @ Reds 1:05 PM Goodyear Ballpark 4 de marzo Italia @ Angels 1:10 PM Tempe Diablo Stadium 4 de marzo Brasil @ Rangers 1:05 PM Surprise Stadium 4 de marzo Países Bajos @Rays 1:05 PM Charlotte Sports Park 4 de marzo Israel @Mets 1:10 PM Clover Park 4 de marzo Venezuela @Nationals 6:05 PM CACTI Park of the Palm Beaches 4 de marzo Puerto Rico @Twins 1:05 PM Lee Health Sports Complex 4 de marzo Panamá @Tigers 1:05 PM Publix Field at Joker Marchant Stadium 4 de marzo Colombia @ Braves 1:05 PM CoolToday Park 4 de marzo Canadá @Phillies 1:05 PM BayCare Ballpark

