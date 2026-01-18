Sports Illustrated Fútbol

Calendario MLB Spring Training 2026: Fechas clave y apertura de los entrenamientos

La cuenta regresiva empezó y los seguidores de las Grandes Ligas esperan con ansias el regreso de los jugadores a los campos de béisbol
Arizona Diamondbacks es uno de los primeros equipos que abrirá su campamento de Spring Training
Arizona Diamondbacks es uno de los primeros equipos que abrirá su campamento de Spring Training | Norm Hall/GettyImages

Las organizaciones de MLB están activas en el mercado de invierno terminando de ensamblar los equipos para la nueva temporada, mientras se alistan para abrir sus campamentos de primavera.

Ya todos tienen fecha para reportarse y sorpresivamente Los Angeles Dodgers, que celebraron el título de la Serie Mundial por segundo año seguido, no serán los primeros en comenzar el trabajo de preparación. Arizona Diamondbacks y Atlanta Braves llegarán más temprano que el resto, el 10 de febrero.

Esta vez la planificación tiene un punto importante de atención, porque este es año de Clásico Mundial de Béisbol y varias de las grandes estrellas del circuito -entre ellos los ganadores del MVP Shohei Ohtani y Aaron Judge- se ausentarán para unirse a sus selecciones nacionales.

En los tradicionales juegos de pretemporada también habrá una novedad, porque están contemplados en el calendario oficial partidos de preparación con algunas de las escuadras que jugarán el torneo en las sedes de Houston y Miami, como Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Canadá, Brasil y Nicaragua.

¿Qué es el Spring Training de la MLB?

Antes del comienzo de la temporada regular está el Spring Training, los entrenamientos de primavera, un periodo en el que los equipos convocan a sus jugadores del roster de 40 y algunos invitados para cumplir su preparación. Entre estos invitados hay prospectos y algunos veteranos que buscan “hacer el equipo”, es decir, estar en la plantilla del Día Inaugural.

Las primeras dos semanas del Spring Training son fundamentalmente de trabajo físico y juegos interescuadras, pero luego comienzan los partidos de exhibición, que son abiertos al público.

Los conjuntos de Grandes Ligas se dividen en la Liga del Cactus, con sede en Arizona, y Liga de la Toronja, en Florida, aunque eventualmente se organizan choques contra universidades, novenas formadas por prospectos, etc.

Esta etapa, que comienza en las primeras semanas de febrero y culmina pocos días antes del Opening Day, sirve al cuerpo técnico para definir detalles en cada departamento de sus conjuntos y evaluar a sus jugadores. Primero se reportan los lanzadores y receptores y un par de días más tarde los jugadores de posición.

¿Qué equipos juegan en la Liga de la Toronja?

  • Atlanta Braves  
  • Baltimore Orioles
  • Boston Red Sox
  • Detroit Tigers
  • Houston Astros
  • Miami Marlins
  • Minnesota Twins
  • New York Mets
  • New York Yankees
  • Philadelphia Phillies
  • Pittsburgh Pirates
  • St. Louis Cardinals
  • Tampa Bay Rays
  • Toronto Blue Jays
  • Washington Nationals

¿Qué equipos juegan en la Liga del Cactus?

  • Arizona Diamondbacks
  • Athletics
  • Chicago Cubs
  • Cincinnati Reds
  • Cleveland Guardians
  • Colorado Rockies
  • Chicago White Sox
  • Kansas City Royals
  • Los Angeles Angels
  • Los Angeles Dodgers
  • Milwaukee Brewers
  • San Diego Padres
  • San Francisco Giants
  • Seattle Mariners
  • Texas Rangers

Los mejores juegos en la Liga del Cactus en 2026

Fecha

Juego

Hora

Estadio

20 de febrero

Padres @ Mariners

1:10 PM

Peoria Sports Complex

21 de febrero

Dodgers @ Angels

1:10 PM

Tempe Diablo Stadium

21 de febrero

Cubs @Rangers

1:05 PM

Sloan Park

22 de febrero

Dodgers @ Padres

1:10 PM

Peoria Sports Complex

25 de febrero

Dodgers @ Diamondbacks

1:10 PM

Salt River Field

27 de febrero

Dodgers @ Giants

1:05 PM

Scottsdale Stadium

1 de marzo

Rangers @ Mariners

1:10 PM

Peoria Sports Complex

4 de marzo

Mariners @ Giants

7:05 PM

Scottsdale Stadium

6 de marzo

Cubs @ Padres

6:10 PM

Peoria Sports Complex

9 de marzo

Guardians @ Royals

1:05 PM

Surprise Stadium

9 de marzo

Mariners @ Diamondbacks

1:10 PM

Salt River Field at Talking Stick

11 de marzo

Brewers @ Reds

1:05 PM

Goodyear Ballpark

15 de marzo

Dodgers @ Cubs

1:05 PM

Sloan Park

16 de marzo

Giants @ Padres

1:10 PM

Peoria Sports Complex

17 de marzo

Guardians @ Reds

6:05 PM

Goodyear Ballpark

19 de marzo

Royals @ Guardians

6:05 PM

Goodyear Ballpark

20 de marzo

Padres @ Dodgers

6:05 pm

Camelback Ranch-Glendale

22 de marzo

Brewers @ Cubs

12:05 pm

Sloan Park

23 de marzo

Yankees @ Cubs

1:05 pm

Sloan Park

24 de marzo

Guardians @ Diamondbacks

3:40 PM

Chase Field

Los mejores juegos en la Liga de la Toronja en 2026

Fecha

Juego

Hora

Estadio

20 de febrero

Yankees @ Orioles

1:05 PM

Ed Smith Stadium

21 de febrero

Tigers @ Yankees

1:05 PM

George M. Steinbrenner Field

21 de febrero

Phillies @ Blue Jays

1:07 PM

TD Ballpark

21 de febrero

Braves @ Rays

1:05 PM

Charlotte Sports Park

22 de febrero

Mets @ Yankees

1:05 PM

George M. Steinbrenner Field

22 de febrero

Pirates @ Phillies

1:05 PM

Baycare Ballpark

22 de febrero

Blue Jays @ Red Sox

1:05 PM

JetBlue Park

24 de febrero

Houston @ Mets

1:10 PM

Clover Park

28 de febrero

Braves @ Orioles

1:05 PM

Ed Smith Stadium

28 de febrero

Nationals @ Mets

1:10 PM

Clover Park

1 de marzo

Yankees @Phillies

1:05 PM

Baycare Park

1 de marzo

Orioles @Red Sox

1:05 PM

JetBlue Park

4 de marzo

Yankees @Red Sox

1:05 PM

JetBlue Park

6 de marzo

Mets @ Marlins

7:10 PM

Roger Dean Chevrolet Stadium

8 de marzo

Tigers @ Blue Jays

1:07 PM

TD Ballpark

11 de marzo

Tigers @ Minnesota

1:05 PM

Lee Health Sports Complex

14 de marzo

Mets @ Astros

6:05 PM

CACTI Park of the Palm Beaches

18 de marzo

Red Sox @ Yankees

1:05 PM

George M. Steinbrenner Field

20 de marzo

Tigers Prospects @ Pirates Prospects

1:05 PM

LECOM Park

22 de marzo

Braves @ Twins

1:05 PM

Lee Health Sports Complex

¿Cuáles son los juegos de exhibición de equipos del Clásico Mundial?

Fecha

Juego

Hora

Estadio

3 de marzo

México @ Diamondbacks

1:10 PM

Salt River Fields at Talking Stick

3 de marzo

Estados Unidos @ Giants

1:05 PM

Scottsdale Stadium

3 de marzo

Italia @ Cubs

1:05 PM

Sloan Park

3 de marzo

Gran Bretaña @ Brewers

1:10 PM

American Family Fields of Phoenix

3 de marzo

Cuba @ Royals

1:05 PM

Surprise Stadium

3 de marzo

Brasil @ Athletics

1:05 PM

Hohokam Stadium

3 de marzo

Puerto Rico @Red Sox

6:05 PM

Lee Health Sports Complex

3 de marzo

Nicaragua @Mets

1:10 PM

Clover Park

3 de marzo

Israel @Marlins

1:10 PM

Roger Dean Chevrolet Stadium

3 de marzo

Venezuela @Astros

6:05 PM

CACTI Park of the Palm Beaches

3 de marzo

Canadá @Blue Jays

1:07 PM

TD Ballpark

3 de marzo

Panamá @Yankees

1:05 PM

George M. Steinbrenner Field

4 de marzo

Estados Unidos @ Rockies

1:10 PM

Salt River Fields at Talking Stick

4 de marzo

México @ Dodgers

1:05 PM

Camelback Ranch-Glendale

4 de marzo

Gran Bretaña @ Padres

1:10 PM

Peoria Sports Complex

4 de marzo

Cuba @ Reds

1:05 PM

Goodyear Ballpark

4 de marzo

Italia @ Angels

1:10 PM

Tempe Diablo Stadium

4 de marzo

Brasil @ Rangers

1:05 PM

Surprise Stadium

4 de marzo

Países Bajos @Rays

1:05 PM

Charlotte Sports Park

4 de marzo

Israel @Mets

1:10 PM

Clover Park

4 de marzo

Venezuela @Nationals

6:05 PM

CACTI Park of the Palm Beaches

4 de marzo

Puerto Rico @Twins

1:05 PM

Lee Health Sports Complex

4 de marzo

Panamá @Tigers

1:05 PM

Publix Field at Joker Marchant Stadium

4 de marzo

Colombia @ Braves

1:05 PM

CoolToday Park

4 de marzo

Canadá @Phillies

1:05 PM

BayCare Ballpark

